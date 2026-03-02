沙嶺數據園區僅接一封標書 5.81億批出 孫東：項目難度高

政府於去年10月起為總面積逾11萬平方米的沙嶺數據園區用地招標，創新科技及工業今日(2日)公布，用地由香港潤江智算科技有限公司以5.81億元投得，租期50年。中標公司料在42個月內開始營運，由開發至投入營運的首3年累計投資規模達238億港元，預計到2032年可提供18萬匹算力。今次僅接獲一份標書，局方表示，今次項目面積龐大，工程難度高，亦要求中標者有成功營運高端數據園區的經驗，證明公司對香港市場有信心。

沙嶺數據園區用地的招標採用「雙信封制」評審，非價格建議和價格建議的比重分別為70%和30%，最終由香港潤江智算科技有限公司，母公司為香港潤豐智算科技發展有限公司及森谷工(香港)科技有限公司；集團過往有在內地多個城市發展及營運高端數據中心設施的經驗。

首 3 年累計投資規模 238 億 創造 180 職位

創新科技及工業局長孫東昨公布中標結果時透露，今次僅接獲1份標書，中標公司最終由5.81億元投得。孫東說，中標者在非價格建議中作出多項承諾，包括預計於42個月內開始營運園區；由開發至投入營運的首3年累計投資規模達238億港元，可創造約46億港元的經濟產出，以及約180個技術性職位。他續指，預計到2032年可提供18萬匹算力，即每秒浮點運算18萬千萬億次，相當於現時全港算力規模的約36倍。

孫東表示，這次是香港人工智能發展領域的新里程碑，顯示業界用實際行動和真金白銀，為北都發展投下信任一票。對於今次僅接獲一份標書，孫東回應指，今次項目的招標有別其項目，整個項目所需的投入十分大；而且該土地有不少項目屬山坡，工程作業難度高。此外，政府亦要求中標者有成功營運高端數據園區的經驗；同時亦設有嚴格監管機制，要求中標者在指定時間內盡快營運園區。