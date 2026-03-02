廉署展開新一輪招聘 招聘體驗日登場　培育多元反貪專才

廉政公署宣布展開新一輪招聘，主題定為「一份反貪使命 開拓無限潛能」，由3月2日至23日接受申請。是次招聘採用「一體化招聘 全方位培訓」新策略，統一招募廉政主任及助理廉政主任，並透過集中培訓填補各部門人手空缺。獲聘者須完成為期20星期的「反貪專業文憑」入職課程，隨後於執行處展開首個崗位，再按人員潛能及廉署整體運作，調派至執法、社區教育、防貪制度及國際廉政建設等不同範疇工作。
廉政主任起薪點為54,700元，頂點月薪111,005元，申請人須具大學學位或同等學歷；助理廉政主任起薪點27,620元，頂點月薪50,070元，申請人需具備中學文憑考試或會考五科合格成績。申請人可同時投考兩職位，招聘將於3月23日截止，4月中旬舉行筆試，6月進行評核，7月安排面試。
月中辦招聘體驗日
配合招聘，廉署將於3月14及15日在北角總部舉辦「招聘體驗日2026」，預計接待約千人。活動包括模擬接見疑犯、列隊認人、拘捕及搜查技巧訓練，並設誠信教育、多媒體宣傳展示、防貪制度案例分析及全球反貪互動遊戲。參加者完成指定體驗可換領主題盲盒紀念品，並可即場接受入職體能測試，包括心肺耐力跑、手握力、掌上壓及仰臥起坐，通過者即獲認可符合招聘要求。
此外，廉署亦展開宣傳攻勢，參與教育及職業博覽，並走訪多間大專院校，包括理工大學、科大、中大、浸大、教大及嶺大，向學生介紹多元反貪工作，鼓勵投身廉署，共建廉潔香港。