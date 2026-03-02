廉署展開新一輪招聘 招聘體驗日登場　培育多元反貪專才

廉政公署宣布展開新一輪招聘，主題定為「一份反貪使命 開拓無限潛能」，由3月2日至23日接受申請。是次招聘採用「一體化招聘 全方位培訓」新策略，統一招募廉政主任及助理廉政主任，並透過集中培訓填補各部門人手空缺。獲聘者須完成為期20星期的「反貪專業文憑」入職課程，隨後於執行處展開首個崗位，再按人員潛能及廉署整體運作，調派至執法、社區教育、防貪制度及國際廉政建設等不同範疇工作。

廉政主任起薪點為54,700元，頂點月薪111,005元，申請人須具大學學位或同等學歷；助理廉政主任起薪點27,620元，頂點月薪50,070元，申請人需具備中學文憑考試或會考五科合格成績。申請人可同時投考兩職位，招聘將於3月23日截止，4月中旬舉行筆試，6月進行評核，7月安排面試。