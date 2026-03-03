元宵撞正月全食 天文台︰可否賞月視乎雲量雨勢

今日為農曆正月十五、俗稱中國情人節的元宵節，恰逢天文現象月全食「血月」出現，從食既(全食開始)到生光(全食結束)共歷時約59分鐘。錯過今次機會，要到2072年才能再次見證月全食和元宵節同日交會。天文台指，高空擾動會為帶來有雨的天氣，預測今日大致多雲，間中有驟雨。 香港元宵節氣氛較遜內地，但仍有不少活動，如尖沙咀文化中心正舉行丙午年春節綵燈展，展出融合不同香港非物質文化遺產元素的璀璨綵燈，集節慶氣氛與精湛紮作技藝於一身；嗇色園黃大仙祠延長開放至晚上9時，讓市民參拜月老求姻緣。

今晚上空亦出現月全食「血月」天文現象，天文台表示，今次月食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出。今晚月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已進入地球本影。下午7時04分月球完全進入地球本影，即月全食開始。食甚時間為下午7時34分，至下午8時03分月球開始離開地球本影。月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是呈現暗紅色。 天文台指，這是因為太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在下午10時25分完結。

月食過程網上有直播 天文台建議，香港東面視野開揚處最易捕捉低空血月，避開高樓遮擾。巿民亦可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁，觀賞是次月食過程。香港下次可見月食將是2027年7月21日出現的半影月食；至於月全食的全食階段，則要待2029年1月1日方可再度觀測。 一道冷鋒昨晚抵達沿岸地區，天氣轉涼，氣溫逐步下降至今晚最低約16度，預計明日天氣仍清涼。天文台指，高空擾動帶來有雨的天氣，預測今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，雨勢有時較大，本周後期天色逐漸好轉。今晚有月全食，市民能否觀賞到今次月食，天文台則指，要視乎當晚的雲量及雨勢的發展。