九龍灣彩石里簡約公屋入伙 保留建築特色維持社區聯繫

再有舊校舍改建的簡約公屋入伙。位於九龍灣彩石里簡約公屋前身為聖約瑟英文中學的校舍昨舉行入伙儀式，設計團隊透露，在翻新過程中，保留原有建築特色及善用現有空間，希望維持社區聯繫。房屋局長何永賢指，年中有2萬多個簡約公屋單位陸續落成，盼能改善更多家庭居住環境。
攝︰周令知
彩石里簡約公屋有5層住宅，提供148個單位，分三種戶型，面積介乎140至376平方呎，當中1至2人、3至4人及4至5人單位，分別26、70及52個。月租約1,230至3,310元。每戶都有獨立洗手間、開放式煮食空間，並備有熱水爐和抽氣扇等；設有便利店、洗衣店等配套。
當局前年11月起將前聖約瑟英文中學動工改裝成簡約公屋。外牆獨特的招牌字體設計及大型十字架、入口的馬賽克瓷磚大門柱身及彩色玻璃，均獲原址翻新，原有學校禮堂變身社區服務空間。
負責項目的建築署工程策劃經理秦浩建表示，「這座學校的外觀對街坊而言有很強情意結，很多社區聯繫。」加上不想造成浪費及製造大量建材廢料，故改建工程大原則是「應保留則保留」。
房屋局長何永賢昨出席項目入伙儀式，向居民派發入伙禮物。她指，將校舍改建成簡約公屋，可提供較大面積的單位，又可善用禮堂和球場等，為居民提供活動空間。她又指，年中有2萬多個簡約公屋單位陸續落成，盼能改善更多家庭居住環境。