九龍灣彩石里簡約公屋入伙 保留建築特色維持社區聯繫

再有舊校舍改建的簡約公屋入伙。位於九龍灣彩石里簡約公屋前身為聖約瑟英文中學的校舍昨舉行入伙儀式，設計團隊透露，在翻新過程中，保留原有建築特色及善用現有空間，希望維持社區聯繫。房屋局長何永賢指，年中有2萬多個簡約公屋單位陸續落成，盼能改善更多家庭居住環境。

攝︰周令知

彩石里簡約公屋有5層住宅，提供148個單位，分三種戶型，面積介乎140至376平方呎，當中1至2人、3至4人及4至5人單位，分別26、70及52個。月租約1,230至3,310元。每戶都有獨立洗手間、開放式煮食空間，並備有熱水爐和抽氣扇等；設有便利店、洗衣店等配套。