正籌備第三間醫學院 科大擬首季與政府簽諒解備忘錄

香港科技大學正積極籌備本港第三間醫學院。校長葉玉如透露，擬在今年第一季與政府簽訂諒解備忘錄，目前正積極在全球物色醫學院創院院長；又會成立籌備督導委員會和臨時行政辦公室，協助統籌工作。科大稱，在招募人才方面已收到數十份申請書，包括臨床及非臨床的醫學科學家，會按申請者資歷作審查。 葉玉如昨出席科大新春傳媒午宴時表示，已於去年12月召開籌建新醫學院啟動會議，向政府代表簡報落實方案；並擬於今年第一季起定期與政府籌備新醫學院工作組會面，匯報進度。此外，位於科大清水灣校園的醫學院綜合大樓正進行地基工程，校舍預計在2028年第二季落成。

葉玉如

葉玉如形容「科大成立醫學院是從零開始」，望能將醫學與科研融合發展。她透露，學院最快2028年迎來首批50名醫科學生，本地與非本地學生收生比例將各佔一半；又指目前科大已與超過40個來自英國和美國等醫療機構和學校簽訂合作協議，共同培育具國際視野和創新能力的醫學人才。 北都醫學院校園最快2032年落成 政府在新一份《財政預算案》中提到，已在北部都會區牛潭尾預留土地作為新醫學院的永久校舍，以及發展綜合醫教研醫院。位於上述用地的科大醫學院校園，初步預計將於2032至2034年落成。科大副校長(發展)鄺家陞指，目前成立醫學院的工作現在正循幾方面進行，除招聘教授和籌備課程等工作外，興建校舍亦是具有挑戰性的一環。

他表示：「校舍設計須配合課程發展，如果只看目前的技術和要求，所做出來的東西很快就要再更新。我們不希望醫學院大樓在幾年後落成時，設備和配套卻已經過時，所以要做出面向未來的設計非常重要。這種挑戰性亦令項目更具意義。」科大稱，正如財政預算案所述，科大將與政府進一步探討綜合醫教研醫院的發展和營運模式，全力支持盡早開展工程。