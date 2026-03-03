沙嶺數據園區僅收一份標書 5.81億批出 孫東：項目難度高 業界投信任一票

政府於去年10月起為總面積逾11萬平方米的沙嶺數據園區用地招標，創新科技及工業局昨公布，用地由香港潤江智算科技有限公司以5.81億元投得，租期50年。中標公司料在42個月內開始營運，由開發至投入營運的首3年累計投資規模達238億港元，預計到2032年可提供18萬匹算力。今次僅接獲一份標書，局方表示，今次項目面積龐大，工程難度高，亦要求中標者有成功營運高端數據園區的經驗，證明公司對香港市場有信心。

沙嶺數據園區用地的招標採用「雙信封制」評審，非價格建議和價格建議的比重分別為70%和30%，最終由香港潤江智算科技有限公司，母公司為香港潤豐智算科技發展有限公司及森谷工(香港)科技有限公司；集團過往有在內地多個城市發展及營運高端數據中心設施的經驗。