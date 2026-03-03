天氣｜今晚最低16度　多雲有雨或未能觀看月全食 (更新)

【14:20更新】天文台表示，與高空擾動相關的驟雨正影響廣東西部，並逐漸向東移向珠江口一帶，同時一股東北季候風正影響廣東地區，預測今晚氣溫逐步下降至最低約16度，受高空擾動影響，今日仍然間中有驟雨，局部地區有雷暴，能否觀賞到今次月食要視乎雲量及雨勢的發展。



今日月出時間為傍晚6時22分，月出前部分月球已經進入地球本影，晚上7時04分月球完全進入地球本影，即月全食開始。月全食階段歷時59分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色，整個月食的過程會在晚上10時25分完結。

【08:00更新】天文台發出特別天氣提示，指冷鋒隨後的東北季候風正影響本港。預料本港今日天氣轉涼，氣溫逐步下降至晚上最低約16度。呼籲市民留意天氣變化。天文台表示，與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東地區。此外，驟雨正影響珠江口一帶。本港地區今日天氣預測多雲，間中有驟雨，雨勢有時較為頻密，稍後有幾陣雷暴。天氣轉涼，日間氣溫徘徊在20度左右，稍後逐步下降至晚上最低約16度。吹和緩至清勁北至東北風。

天文台展望明日天氣清涼，稍後雨勢逐漸減弱。本周後期天色逐漸好轉。天文台又指，受冷鋒隨後的東北季候風影響，今明兩日廣東地區天氣轉涼，而高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。受較乾燥的季候風補充影響，本周後期及週末期間華南天色逐漸好轉。