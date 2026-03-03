全國兩會2026｜港區人大與政協赴京　李慧琼：積極融入國家發展大局

繼續做好離岸人民幣中心角色

全國人大常委、立法會主席李慧琼表示，今年是「十五五」規劃開局之年，香港亦會制定首個自己的五年規劃，讓香港更好配合、融入和服務國家發展大局。她今年提出的議案，包括推動更多國債在香港發行，並將發行國債常態化。她提到，特別在現時國際局勢動盪、地緣政治風險愈來愈緊張，香港要繼續做好離岸人民幣中心的角色，吸引更多來自世界不同地方的資金。



全國人大代表、工聯會會長吳秋北表示，在「十五五」規劃是國家基本實現社會主義現代化過程中，承先啟後的重要階段，立法會亦會成立一個對接「十五五」規劃的工作委員會，積極推進發揮香港所長、貢獻國家所需。他今年提出的議案，包括強本港人工智能運算、引入內地「綠電」令電力供應更穩定、優化香港到內地的高鐵站點和網點佈置等。



另一名全國人大代表、金融界立法會議員陳振英表示，除了「十五五」規劃剛要等，今年兩會亦將審議和討論《國家發展規劃法》、《生態環境法典》、《民族團結進步促進法》三條法案。他亦建議人民銀行和金管局增加香港的人民幣業務資金額度，由現在的2000億增加至2500億、甚至更多。



全國政協委員、自由黨主席邵家輝表示，他今年的提案包括，建議在香港成立平台透過香港將不同產業的「國家標準」帶到世界各地，例如對接RCEP和一帶一路國家的產業標準等；另一個提案是除了廣東省以外，亦可讓廣西、福建、湖南等省份的貨車，直接運送貨物到香港，不用經廣東轉車，以節省成本和時間。