伊朗局勢｜杜拜工作港人目擊導彈　儲一周糧以備不時之需

中東局勢不明朗，有港人因為工作身處杜拜，亦有到阿聯酋旅遊的港人因領空關閉，暫滯留在杜拜。 在杜拜工作的麥小姐表示，住所位於當地港口附近，估計是襲擊的目標，於剛過去的周末目擊最多導彈，直至當地時間周一早上，仍然聽到幾下爆炸聲。她說，杜拜政府呼籲當地企業安排員工在家工作，直至本周三。麥小姐形容目前市面大致正常，未見有人搶購物資，但她已儲備足夠一星期的糧食，以備不時之需。

市内明顯人流車流減少

到阿聯酋旅遊的港人阿順，原定上周六晚返港，但遇上領空關閉，現時被迫滯留在杜拜。阿順說，航班經歷多次延誤，最新改期到本月9日，但仍然未知能否成行。她已聯絡香港入境處及保險公司，不確定事件造成的額外支出能否獲得賠償，只能保留所有單據，以便日後跟進。阿順又說，杜拜市内平日較旺的區域，近日明顯人流及車流減少，商場及著名地標的保安亦有加強。



另一名港人Alan，由香港公司派駐到中東，之前一直在杜拜，上月開始到阿布扎比。他說，當地近日市面尚算平靜，民眾都很留意相關新聞。Alan說，當地政府已宣布學校上網課，而他的工作實際無受影響，公司容許留在住所工作，但自己心情難免緊張，要經常向家人及香港公司報平安。