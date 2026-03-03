伊朗局勢︱縱橫遊20人滯留　料額外酒店及旅費由杜拜政府承擔

中東地區衝突持續，縱橫遊常務董事袁振寧表示，有兩個旅遊團合共20人在杜拜，原定分別明天及後天回港，現時很大機會需要滯留當地。他透露，阿布扎比文化及旅遊部已發信通知當地酒店，要求對因「不可抗力因素」而無法離境的旅客繼續提供住宿，相關費用由政府承擔。他預料杜拜政府很大機會跟隨相同安排，今日內或有明確公布。

袁振寧今早(3日)在港台節目表示，收到杜拜政府及觀光局通知，確認市中心情況安全。杜拜當局亦宣布旅行團可外出行程，因此該兩團今日會繼續觀光，不用留在酒店。目前中東多個機場仍維持有限度運作，大部分航班持續暫停，預料滯留旅客仍須等候一段時間。他又強調，戰爭引發的損失屬旅遊保險的不保事項。旅行社方面，已宣布取消下周二(10日)前出發的中東旅行團，6月及7月的旅行團則暫未調整安排，昨日已有部分復活節團客人要求更改目的地，他呼籲旅客無須急於取消行程。