嶺大學生於中國小姐奪第四名　校方讚在全國舞台展現青年文化素養為港爭光

嶺南大學人力資源管理學4年級學生廖若彤，在第15屆中國小姐選拔大賽總決賽奪得第4名。校方稱讚廖若彤於全國舞台展現港區青年的文化素養與實力，為港爭光。 本屆賽事匯聚全國不同地區選拔賽的冠軍佳麗，競爭激烈。賽事以「大愛之城，芳華築夢」為主題，以弘揚中華優秀傳統文化為核心理念，結合千年人文底蘊與新時代女性風采的元素，為全國優秀青年女性搭建展現自我的舞台。經過旗袍服飾展示及問答等環節，廖若彤展現出活力，及對中華傳統文化的深刻理解與詮釋，讓評審留下深刻印象，最終勇奪第4名。

廖若彤表示，能夠代表香港特區參與全國賽事並取得佳績，是一次難忘的學習體驗。她表示：「本次比賽讓我有機會與來自全國各地的優秀女性交流，從中認識不同地區的文化特色與觀點。我很榮幸能以學生身份參與其中，向各地展現香港特區青年的自信、重視文化素養與社會關懷的多元一面。我希望能成為連繫不同地區青年交流的橋樑，共同傳承中華文化。」除專注學業外，廖若彤積極參與校內外不同活動，培養溝通、表達與組織能力，並曾摘下2024年全球城市小姐選美大賽香港區冠軍。

嶺大鼓勵學生在不同舞台展現才華 嶺大校長秦泗釗熱烈祝賀廖若彤奪得佳績。嶺大發言人表示，校方一直重視學生的全人發展，透過領袖培訓、文化及國際交流活動，培養學生跨文化視野與社會責任感。學生參與全國性比賽活動，不僅是個人成長的重要經歷，亦展現香港青年文化特色與多元文化。大學鼓勵學生在不同舞台上展現才華，促進跨地區交流與理解，未來將繼續支持學生在學術、文化及社會參與等方面全面成長，培養具國際視野與文化素養的社會領袖。