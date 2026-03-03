熱門搜尋:
伊朗局勢 海瑅灣I 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-03 16:21
更新：2026-Apr-03 20:00

有片｜屯門公路私家車行駛中突然陷火海 比亞迪：乘客座位外置充電器短路或熱失控所致

分享：
646588269 10241090468019160 7556462204028393199 n

屯門公路有車輛行駛中起火。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

adblk4

屯門公路有車輛行駛中起火。

今日（3日）下午2時，一輛白色私家車沿屯門公路、往元朗方向行駛，駛至近油站對開時，突然起火焚燒，整輛私家車車廂陷入火海，火勢猛烈，黑色濃煙升起半空，女司機及時跳車逃生。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一喉一煙帽隊灌救，約20分鐘將火救熄。火警中沒有人受傷。

比亞迪回應事件指，初步調查顯示起火源頭並非車輛機件，而是乘客座位上放置的外置充電器短路或熱失控所致。雖然火勢猛烈，導致車身上半部燒毀，但經檢測，底盤及核心「刀片電池」組件完好無損，未受波及，印證電池結構安全可靠。廠方已第一時間聯絡車主，提供支援。

adblk5

提醒市民慎選外置充電

比亞迪向受影響車主致以慰問，並對事件引起公眾疑慮及交通不便致歉；廠方慶幸事故中無人受傷，並感謝消防人員迅速撲救；提醒市民慎選外置充電器，必須選購符合國際安全規格的產品，並避免長時間將含鋰電池的充電寶留在車廂，尤其在高溫環境下，以防意外。

廠方亦提供提到，若車廂冒煙或起火，應立即亮起死火燈並停靠安全位置，熄匙切斷電源，迅速撤離至至少20米外，再報警求助。比亞迪承諾全面配合消防及相關部門調查，並為受影響車主提供後續協助，確保日常出行不受影響。

adblk6
646330216 10241090467339143 6864785030618717684 n 645186225 10241090468099162 4500833550599378722 n

運輸署宣布，因車輛着火，屯門公路（往元朗方向）近青田交匯處部分行車線已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 5_23.jpg 9_14.jpg 10_13.jpg

ADVERTISEMENT

送金像奬提名電影放映入場證

ad

dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務