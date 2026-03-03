有片｜屯門公路私家車行駛中突然陷火海 比亞迪：乘客座位外置充電器短路或熱失控所致

屯門公路有車輛行駛中起火。

今日（3日）下午2時，一輛白色私家車沿屯門公路、往元朗方向行駛，駛至近油站對開時，突然起火焚燒，整輛私家車車廂陷入火海，火勢猛烈，黑色濃煙升起半空，女司機及時跳車逃生。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一喉一煙帽隊灌救，約20分鐘將火救熄。火警中沒有人受傷。

比亞迪回應事件指，初步調查顯示起火源頭並非車輛機件，而是乘客座位上放置的外置充電器短路或熱失控所致。雖然火勢猛烈，導致車身上半部燒毀，但經檢測，底盤及核心「刀片電池」組件完好無損，未受波及，印證電池結構安全可靠。廠方已第一時間聯絡車主，提供支援。