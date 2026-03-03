有片｜屯門公路私家車行駛中突然陷火海 比亞迪：乘客座位外置充電器短路或熱失控所致

屯門公路有車輛行駛中起火。
今日（3日）下午2時，一輛白色私家車沿屯門公路、往元朗方向行駛，駛至近油站對開時，突然起火焚燒，整輛私家車車廂陷入火海，火勢猛烈，黑色濃煙升起半空，女司機及時跳車逃生。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一喉一煙帽隊灌救，約20分鐘將火救熄。火警中沒有人受傷。
比亞迪回應事件指，初步調查顯示起火源頭並非車輛機件，而是乘客座位上放置的外置充電器短路或熱失控所致。雖然火勢猛烈，導致車身上半部燒毀，但經檢測，底盤及核心「刀片電池」組件完好無損，未受波及，印證電池結構安全可靠。廠方已第一時間聯絡車主，提供支援。
提醒市民慎選外置充電
比亞迪向受影響車主致以慰問，並對事件引起公眾疑慮及交通不便致歉；廠方慶幸事故中無人受傷，並感謝消防人員迅速撲救；提醒市民慎選外置充電器，必須選購符合國際安全規格的產品，並避免長時間將含鋰電池的充電寶留在車廂，尤其在高溫環境下，以防意外。
廠方亦提供提到，若車廂冒煙或起火，應立即亮起死火燈並停靠安全位置，熄匙切斷電源，迅速撤離至至少20米外，再報警求助。比亞迪承諾全面配合消防及相關部門調查，並為受影響車主提供後續協助，確保日常出行不受影響。
運輸署宣布，因車輛着火，屯門公路（往元朗方向）近青田交匯處部分行車線已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。