貨車司機觀塘撞斃孕婦危駕罪成　官指幾可肯定判監

2024年1月，一名懷孕4個月的31歲孕婦在觀塘過馬路時，遭一輛正轉彎的貨車撞到，頭部重創兩日後不治。貨車男司機被控危險駕駛引致他人死亡，案件今日(3日)在區域法院裁決。法官林偉權斥責被告無及早轉線，「貪方便」在駛近路口才右轉，遲了約3秒才察覺到事主，右轉時車速不減反增且無打指揮燈，認為他非一時不留神，裁定他危駕罪成，又指幾乎可以肯定會判監，案件押後至3月31日求情及判刑，被告續准保釋。 押後案件至3月31日求情判刑

被告梁志華，59歲，報稱貨車司機，被控一項危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指他於2024年1月9日，在觀塘駿業街與海濱道交界附近，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴死亡（終年31歲）。被告早前在答辯時承認不小心駕駛罪，但不獲控方接納。庭上透露，被告於1979至2004年間有12次與本案不類同的刑事定罪紀錄，牽涉與毒品、經營賭博場所等罪行，另2022年因沒有遵照交通標示而被判定額罰款600元。辯方指被告患腎石，事發後亦要到精神科覆診，已把車牌交還運輸署。

懷孕16至18周 控方開案陳詞指案發地點是沒有交通燈的行人過路處，被告當日下午駕駛貨車經基業街右轉入海濱道左一線，當時懷有身孕的31歲女死者沿駿業街的行人過路處準備過馬路。被告駕駛車輛在沒打燈下從海濱道轉入行人過路處，當時事主正行走在過路處的中間位置，結果被貨車右車頭撞開。事主其被送往廣華醫院搶救，兩日後不治，驗屍報告顯示她懷孕16至18周，死因是頭部多處受傷。 被告被捕後在警誡下稱，看不到事主從哪裡走出馬路，但感覺是從左邊，因為右邊行人路並沒有人。控方指事主由踏出馬路至被撞，期間約6秒，她不是突然衝出馬路，踏出行人過路處前更停下觀察。若被告有留意行人過路處，必然會見到事主。被告明知將要右轉，但駛至接近過路處時才由左一線切入至左二線，且沒有打燈兼沒減速，反而加速。

貪方便取巧地轉彎出事 林官裁決指，被告在錄影會面中表示他當時在快線駕駛貨車，之後「偷位」轉入駿業街。惟閉路電視顯示，被告由左一線很快地右轉入駿業街，與被告說法有出入。被告作為職業司機，熟悉案發地環境，應知道應該及早轉彎和向左「偷位」，但他為了「貪方便」，續在左一線行駛，駛至駿業街路口才取巧地轉彎，免卻「偷位」，被告轉彎時沒有打燈，若被告有打燈，便能提醒行人；即使沒超速，其車速仍屬過快，惟他在轉彎時更加速。

被告有3秒時間可發現事主 林官又指，事主並非魯莽地過路，她有觀察路面情況，更在路上停步了1至2秒，判斷沒車右轉才繼續過路，惟當她察覺到被告的車時，即時回頭已走避不及。由事主踏出馬路至被撞倒，有6秒時間讓被告作出反應，考慮到需時作出反應，理應仍約有3秒時間可發現事主。即使辯方說被告被盲點阻擋視線，林官指只要被告傾側頭部便能看到行人，並非因一時不留神及專注力不足釀成事故，故裁定被告罪成。 案件編號：DCCC1543/2024



