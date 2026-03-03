熱門搜尋:
出版：2026-Mar-03 18:23
更新：2026-Mar-03 18:23

大埔宏福苑五級火｜獨立委員會3.19至4.2舉行首輪8場聽證會 周四起預約

分享：
大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝)

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會公布，委員會將於本月19日至下月2日舉行第一輪共8場聽證會，聽取證據。

委員會將透過證人的口述證供、書面陳述，以及以其他方式提交的證據，釐清相關事實，作為日後撰寫報告及提出建議的重要基礎。委員會會先聽取法律團隊的開場陳詞，預計需時數天。其後委員會會聽取證人的口述證供，包括宏福苑居民的口述證供。委員會將適時於網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝)
大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

聽證會於相關日期上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場展城館3樓多用途廳以廣東話進行。現場設有普通話和英文即時傳譯。聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民，傳媒則另行安排。

公眾人士可於星期四上午10時至星期日上午10時期間，透過網上系統選取及預約登記有意旁聽的聽證會。委員會秘書處會根據系統接收登記表格的時間紀錄，按先到先得的原則分配名額。

按現時計劃，委員會將繼續在4月份及隨後舉行聽證會，詳情隨後另行公布。

原文刊登於 香港電台

