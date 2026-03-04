臺東縣鳳梨釋迦首度供港 季節限定 祝港人馬年如意平安

只限冬春兩季供應，來自臺東縣的鳳梨釋迦首度引入香港。早前於奧海城2期舉行了「香港鳳梨釋迦推薦會」，向港人介紹這台灣的水果之光。推薦會由臺東縣政府與高盛有限公司和齊力開發國際有限公司共同主辦。有「天然甜品」之稱，蜜甜滑嫩的鳳梨釋迦，是含豐富營養的當季特色水果。是次將這款水果引入香港讓更多市民認識，亦有祝福市民「馬年好釋（好事）會發生」的寓意。 推薦會請來臺東縣長饒慶鈴、高盛有限公司總監李挺、臺東縣政府農業處處長許家豪、專員楊珍琪、科長廖炯傑、科長吳梵羽、主辦游美玲等，還有超市代表、以及齊力開發國際有限公司總經理楊淇鈞等出席並擔任主禮嘉賓。還有Bobby機器人和臺東鳳梨釋迦蜜寶吉祥物負責開場表演「尬舞｣，以炒熱氣氛。臺東縣長饒慶鈴致辭時指，釋迦這款水果含豐富維他命C。

富含維他命及礦物質 營養豐富有益健康 釋迦亦含有維他命B2、膳食纖維、鉀、鎂及鈣多種礦物質，對人體健康有好處。吃一顆鳳梨釋迦等於吃了八顆蘋果，而且鳳梨釋迦亦有護心、護腦，或有助控制血壓及防止腦退化等多項功效，助現代都市人輕鬆養生，十分適合生活節奏急速的香港都市人。 是次於香港的推薦會獲臺東縣政府的全力支持，是繼前年去新加坡，以及去年到北京後，第三年進行的海外行銷工作。近年在臺東縣長饒慶鈴帶領下，充份體現了她「哪裡有市場，我們就到哪裡｣的口號。她並指臺東縣政府一直有意向香港市場推廣鳳梨釋迦，今次很高興與香港的合作夥伴攜手將這水果帶到香港的超市發售，並透過試食活動等讓香港市民品嚐，她希望港人會喜歡這款水果。「由於鳳梨釋迦對港人來說相當陌生，故在每顆包裝上都印有二維碼，讓消費者買回家後可了解這款水果的資料和食法。」

改良種植及保鮮技術 盼更多人品嚐鳳梨釋迦 高盛有限公司總監李挺則指，臺東鳳梨釋迦的果肉甜度相當高，以往因保鮮問題而難以引入本港。但近年隨著種植及保鮮的技術有很大改良，令保質期可大幅延長，加上縣長勞心勞力，致力推動將鳳梨釋迦打開外地市場，事實上，鳳梨釋迦於新加坡及北京等地都十分搶手，是次首批以兩萬顆通路上架，後續希望能追加更多鳳梨釋迦。他並預告於今年夏天，將會繼續引入有芒果界LV之譽，臺東的夏雪芒果。