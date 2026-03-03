樹仁大學慶祝55週年　成立義工隊實踐校訓

香港樹仁大學為慶祝創校55週年及正名大學20載，周二（3日）正式啟動為期一年的校慶活動計劃。校慶主題以回饋社會為重點方向，旨在彰顯仁大多年來秉持校訓「敦仁博物」的創校精神，並期望深化與社區之間的連結。
樹仁大學校長胡懷中表示，校方將以實際行動回饋社會，在培育學生專業能力的同時，秉持服務社會的宗旨，培養具價值判斷與社會承擔的下一代。
作為校慶計劃的一部分，「香港樹仁大學義工隊」正式成立，義工隊由教職員、學生及校友組成。義工隊已於2月7日舉辦首場與「善導會」合作的義工活動，在紅磡過渡性房屋項目「善匯」，透過藝術工作坊、派發福袋及社區交流活動。
除義工服務外，仁大亦同步推出公開講座系列及社區協作計劃，將學術及專業知識回饋社會。兩個系列均以「數碼人文拓展社會公益」為主題，公開講座系列將於今年5月陸續展開，由全部12個學系輪流策劃講座，講題包括日常衝突調解、拆解網絡詐騙背後的心理陷阱、敘事與溝通技巧等。除了在大學舉行公開講座，學系亦將安排於校園以外的場地舉行活動，走進社區實踐知識轉移。
社區協作計劃將由12個學系與相關校外組織共同策劃，推出一系列實踐工作坊及活動，利用數碼工具與創新，將人文與社會科學的知識轉化為實際支援，帶入社區推動協作。活動將開放給公眾，以及合作的中小學學生及教師等參與，活動包括青年調解員實踐工作坊、支援ADHD兒童的身心發展等。