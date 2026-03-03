樹仁大學慶祝55週年　成立義工隊實踐校訓

「香港樹仁大學義工隊」正式成立，義工隊由教職員、學生及校友組成。

香港樹仁大學為慶祝創校55週年及正名大學20載，周二（3日）正式啟動為期一年的校慶活動計劃。校慶主題以回饋社會為重點方向，旨在彰顯仁大多年來秉持校訓「敦仁博物」的創校精神，並期望深化與社區之間的連結。

樹仁大學校長胡懷中表示，校方將以實際行動回饋社會，在培育學生專業能力的同時，秉持服務社會的宗旨，培養具價值判斷與社會承擔的下一代。