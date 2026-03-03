內地教育機構「曦庭學社」租用九龍塘獨立屋　懷疑違規辦學生宿舍兼僭建

來港升學的非本地學生數目趨增，帶動住宿需求。有內地教育機構懷疑租用九龍塘一間獨立屋，並改建為有60個宿位的學生宿舍，涉嫌違反土地用途及有僭建物。教育局亦表示，該機構並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊的學校。

宣傳以「宿育管教」為賣點

內地教育機構「曦庭學社」(Gleam Haven)懷疑租用九龍塘窩打老道101號獨立屋，改裝成學生宿舍，其後在社交平台宣傳以提供「宿育管教」為賣點，招收12至18歲來港就讀中學文憑試課程的學生。據機構宣傳，宿舍今年1月開幕，合共提供60個宿位，包括2人房及4人房，同時配備人工智能門禁及保安系統。連同功課輔導、營養師主理膳食和每晚2.5小時的「三語功課班」等服務，每月收費由1.49萬至2.59萬人民幣不等。