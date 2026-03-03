內地教育機構「曦庭學社」租用九龍塘獨立屋　懷疑違規辦學生宿舍兼僭建

來港升學的非本地學生數目趨增，帶動住宿需求。有內地教育機構懷疑租用九龍塘一間獨立屋，並改建為有60個宿位的學生宿舍，涉嫌違反土地用途及有僭建物。教育局亦表示，該機構並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊的學校。
宣傳以「宿育管教」為賣點
內地教育機構「曦庭學社」(Gleam Haven)懷疑租用九龍塘窩打老道101號獨立屋，改裝成學生宿舍，其後在社交平台宣傳以提供「宿育管教」為賣點，招收12至18歲來港就讀中學文憑試課程的學生。據機構宣傳，宿舍今年1月開幕，合共提供60個宿位，包括2人房及4人房，同時配備人工智能門禁及保安系統。連同功課輔導、營養師主理膳食和每晚2.5小時的「三語功課班」等服務，每月收費由1.49萬至2.59萬人民幣不等。
屋宇署已發出清拆令
規劃署回覆《am730》查詢指，該處在分區計劃大綱圖劃為「住宅(丙類)1」地帶，現行制度下「校外學生宿舍、機構宿舍、青年旅舍、長者住屋」均屬「住宿機構」用途，相關用途須先向城規會申請並獲批才可實行，惟城規會未有收到任何相關規劃申請，現已提醒關業主或營辦商的相關規劃申請要求。屋宇署回覆稱，早前視察發現該處庭院有若干現存及新建僭建物，分別面向界限街、後巷及毗鄰幼稚園，但沒有明顯危險，已向相關業主發出清拆令。
教育局：未接該處開辦學校申請
教育局回覆指，至今沒有收到任何機構在窩打老道101號開辦學校的申請，當局已派員突擊巡查該處，未有發現有人營辦未經註冊學校，並會密切留意情況。教育局又說，學校以外的住宿安排亦須符合所有相關法律及規定。民政事務總署回覆表示，在港經營床位寓所受《床位寓所條例》監管，惟不適用於由《敎育條例》正式註冊學校管理的集體寢室、宿舍或相類住宿地方，該署轄下牌照事務處未有接獲有關機構申請床位寓所牌照。牌照處上月接獲教育局轉介及公眾舉報後，已聯同教育局到所述處所進行調查，若有足夠證據將採取檢控行動。