照顧者「24小時一腳踢」壓力爆煲 嶺大促設個案經理 放寬津貼門檻

照顧者壓力沉重，同時照顧多名家人更倍增負擔。香港弱智人士家長聯會主席黃偉雄須同時照顧年邁父親、幼兒及妻子，每日「24小時一腳踢」，最極端時更要「一天沖涼四次」為所有家人清潔。他表示，「喘息服務」至關重要，但名額有限難以安排。另外，嶺大亞太老年學研究中心發表研究指，社會對多重照顧者關注不足，籲社會及政府正視多重照顧者群體的困境，設立專責「照顧者個案經理」、大幅放寬照顧者津貼門檻等。

黃偉雄的父親自前年底起認知能力急速下降，常忘記基本事情，但誤以為自己仍年輕靈活；病情惡化後，黃偉雄每日要處理多次「意外」，如父親撞傷腳無法入浴缸、凌晨要求換衫等，黃偉雄只能硬撐至日間中心接走父親。除父親外，他還要照顧幼兒及行動不便的妻子，若無親友幫忙，情況猶如「倒瀉籮蟹」。他坦言壓力沉重、情緒低落，常憂慮父親病情惡化，是否需送院舍，認為「喘息服務」至關重要，但名額有限難以安排。