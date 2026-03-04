照顧者「24小時一腳踢」壓力爆煲 嶺大促設個案經理 放寬津貼門檻

照顧者壓力沉重，同時照顧多名家人更倍增負擔。香港弱智人士家長聯會主席黃偉雄須同時照顧年邁父親、幼兒及妻子，每日「24小時一腳踢」，最極端時更要「一天沖涼四次」為所有家人清潔。他表示，「喘息服務」至關重要，但名額有限難以安排。另外，嶺大亞太老年學研究中心發表研究指，社會對多重照顧者關注不足，籲社會及政府正視多重照顧者群體的困境，設立專責「照顧者個案經理」、大幅放寬照顧者津貼門檻等。
黃偉雄的父親自前年底起認知能力急速下降，常忘記基本事情，但誤以為自己仍年輕靈活；病情惡化後，黃偉雄每日要處理多次「意外」，如父親撞傷腳無法入浴缸、凌晨要求換衫等，黃偉雄只能硬撐至日間中心接走父親。除父親外，他還要照顧幼兒及行動不便的妻子，若無親友幫忙，情況猶如「倒瀉籮蟹」。他坦言壓力沉重、情緒低落，常憂慮父親病情惡化，是否需送院舍，認為「喘息服務」至關重要，但名額有限難以安排。
黃偉雄指，現行照顧服務零碎、輪候漫長，基層照顧者往往到危機時才知可申請，錯失早期支援。他建議推行「照顧者個案經理」制度，由專責人員在住院出院階段介入，統籌醫療、復康及社福服務，並持續跟進，避免照顧者在不同部門重複講述病情。
籲加強統計智障人士準確人口數
他又提到，香港缺乏智障人士準確人口數據(估計7.7萬至9萬)，影響服務規劃，呼籲政府加強統計，並為多重照顧者提供更多喘息資源，讓他們有空間照顧自己身心，避免壓力累積至崩潰邊緣。
陳澤群：現行支援不足
黃偉雄的情況並非個別例子。嶺大亞太老年學研究中心昨日發表《香港多重照顧者面對的挑戰》。調查顯示，照顧者同時兼任子女、父母、配偶及員工等角色，常陷兩難，覺得「邊邊都做得唔夠好」，長期高壓下普遍出現睡眠不足、體力勞損、情緒低落，部分人曾萌生輕生念頭。他們往往優先照顧家人，延遲自身求醫，形成惡性循環。
中心總監陳澤群指出建議設立「照顧者個案經理」及「支援協調平台」，並大幅放寬津貼門檻，提升至每月約7,758元，肯定照顧工作具社會價值，同時引入公開評分機制，將「多重照顧者」納入高風險群組，避免被邊緣化。