港歷最暖冬季僅5日寒冷 月全食天公不造美

本港經歷有紀錄以來最暖的冬季。香港天文台表示，過去3個月平均氣溫達攝氏19.3度，較正常值高2度，冬季寒冷天氣日數更只有5天，是有紀錄以來其中一個第三低。適逢昨日元宵節，傍晚起本港會出現約1小時的月全食，不過昨晚天公不造美，不少市民終未能一睹月全食。
連同氣溫遠高於正常的去年12月和比正常溫暖的今年1月，本港在去年12月至上月經歷了有紀錄以來最暖的冬季，平均氣溫達19.3度，較正常值高2度；平均最高氣溫21.9度及平均最低氣溫17.3度，亦是有紀錄以來最高及第二高。天文台表示，剛過去的冬季寒冷天氣日數僅5日，是有紀錄以來其中一個第三低。
大除夕高低氣溫同屬紀錄最高
由於上月大部分時間影響華南的東北季候風較正常弱，當月本港天氣異常溫暖，平均氣溫為20.1度，比正常值高3度，是有紀錄以來2月的其中一個第二高，而2月的平均最高和最低氣溫為22.9度及18.1度，分別較正常值高3.5度及2.8度，兩者皆是有紀錄以來2月的第三高。受一道低壓槽於本月最後一日帶來的降雨，2月較正常稍為多雨，總雨量為41.6毫米，高出正常值38.9毫米約7%。至於農曆新年前後，天文台在年廿八最高氣溫26.9度，平了年廿八的最高紀錄；翌日就錄得最低氣溫22度，屬有紀錄以來大除夕的最高紀錄，而當日下午天文台氣溫進一步上升至全月最高的27.9度，亦是大除夕的最高紀錄。
另外，昨傍晚月出前會開始出現月全食，整個月全食階段歷時59分鐘。可惜，昨晚多雲及有驟雨，不少專誠到海邊賞月的市民均失望而回，香港太空館亦因天氣不佳，取消原定在天台舉行的「月食觀測」活動。