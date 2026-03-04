港歷最暖冬季僅5日寒冷 月全食天公不造美

本港經歷有紀錄以來最暖的冬季。香港天文台表示，過去3個月平均氣溫達攝氏19.3度，較正常值高2度，冬季寒冷天氣日數更只有5天，是有紀錄以來其中一個第三低。適逢昨日元宵節，傍晚起本港會出現約1小時的月全食，不過昨晚天公不造美，不少市民終未能一睹月全食。

連同氣溫遠高於正常的去年12月和比正常溫暖的今年1月，本港在去年12月至上月經歷了有紀錄以來最暖的冬季，平均氣溫達19.3度，較正常值高2度；平均最高氣溫21.9度及平均最低氣溫17.3度，亦是有紀錄以來最高及第二高。天文台表示，剛過去的冬季寒冷天氣日數僅5日，是有紀錄以來其中一個第三低。