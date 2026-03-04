獨立委員會3.19起辦首輪8場聽證會 公眾本周四預約 先到先得

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會公布，委員會將於本月19日至下月2日舉行第一輪共8場聽證會，聽取證據。委員會將透過證人的口述證供、書面陳述，以及以其他方式提交的證據，釐清相關事實，作為日後撰寫報告及提出建議的重要基礎。委員會會先聽取法律團隊的開場陳詞，預計需時數天。其後委員會會聽取證人的口述證供，包括宏福苑居民的口述證供。委員會將適時於網頁公布每場聽證會會出席作證的證人具體名單。

聽證會於相關日期上午10時至下午1時，以及下午2時15分至4時30分，在中環愛丁堡廣場展城館3樓多用途廳以廣東話進行。現場設有普通話和英文即時傳譯。聽證會將預留部分座位予涉事方，並會開放名額予公眾人士旁聽。聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。主場地和兩個轉播區共可提供約360個公眾人士旁聽名額，而當中約一半名額會優先分配予宏福苑居民。