房協來年推逾4000單位 增資助出售單位比例 三房戶加至15%

樓價回穩，市民對資助出售房屋的需求上升。房協表示，2026/27年度將推出逾4,000個單位作銷售或出租；仍在規劃的項目，將適度增加資助出售單位的供應比例，同時亦會增加大單位數目，由現時的10%，提升至將來的15%。財政狀況方面，房協形容屬健康，賣樓有助資金回籠，如情況合適亦會出售非核心資產。 房協主席凌嘉勤昨在傳媒午宴介紹房協的未來計劃。凌嘉勤表示，房協去年開始進入建屋高峰的收成期，今個年度3個資助出售房屋「朗然」、「峻然」和「聚然」合共2,026個單位全數售罄，反映市場需求殷切。

凌嘉勤表示，相信今年繼續有好成績，在2026至27年度，房協將推出超過4,000個單位作銷售或出租，資助出售房屋約佔三成半，其餘為專用安置屋邨及「長者安居樂」。 資助出售單位比例因地制宜 他續指，有見資助出售房屋的需求持續，房協會在仍規劃中的項目，適度增加資助出售單位的供應比例，當中包括筲箕灣亞公岩道項目，將會由出租屋邨改為資助出售房屋。凌指，現時未有考慮固定比例，需要「因地制宜，睇下地盤分配」，適合的項目就多推出相應單位。凌嘉勤又指，近年三房單位較受歡迎，將會增加大單位數目，三房單位數目由現時的10%，提升至15%。

現時房協規劃及興建中的項目逾20個，未來5年將會提供超過1.5萬個單位。財政狀況方面，房協行政總裁陳欽勉表示，目前房協的整體財政狀況健度，賣樓亦有資金回籠，房協亦有評估突發情況。房協早前簽訂120億元的銀團貸款，陳欽勉指，120億元佔資產負債表的比例可控；至於將來是否會再借貸，他稱會在下個5年計劃檢視，會適當利用資本市場的資源。 房協早前亦曾出售一些非核心資產如散舖，對於將來會否再出售，陳欽勉指，房協未必會主動放售，惟如情況合適亦會出售，作為適當資產配置。

屋邨重建方面，觀塘定安街項目和啟德的樂真樓即將落成，觀塘花園大廈二期及真善美村的居民，將於今年下半年開始調遷安置。 宏福苑居民安置方面，現時約540多戶居民，居於房協的過渡性房屋或專用安置邨等項目。房協會配合政府提出的長遠居住安排方案，日後提供約400個單位，分別在觀塘安達臣道和粉嶺百和路，供居民選擇。至於今次未有提供房協位於啟德的項目，凌嘉勤回應指，房委會已提供啟德單位供居民選擇，經協商後認為提供其他地區更合適。