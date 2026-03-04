多班往返中東航班續取消 保險業指旅遊保險不保戰爭損失

中東局勢升溫，不少港人身處杜拜旅遊或等候轉機，因而被迫滯留。機管局表示，受中東局勢影響，截至昨日下午5時，昨今分別取消14班及6班航班；當中國泰航空宣布取消所有往返杜拜及利雅得的航班至下周六(14日)。保險業界指，戰爭所引致的損失不受旅遊保險保障，行程取消或延誤都不會獲得賠償；惟並不等同保單失效，若出現與戰爭無關的意外，保單將繼續生效。因保險公司會根據合約條款作出賠償；籲市民在投保時留意保單條款。

國際專業保險諮詢協會長羅少雄表示，若是涉及戰爭導致的損失基本上不會受旅遊保險保障；但不等於保單無效，在不涉及戰爭影響的意外或不適依然受保。「聲明時你不可以作假口供的，當地政府會要求你留口供或資料；若受傷到醫院看診，也會清晰列明受傷原因」，保險公司會在審批時詳細考慮相關的口供和報告，再作處理。