多班往返中東航班續取消 保險業指旅遊保險不保戰爭損失

中東局勢升溫，不少港人身處杜拜旅遊或等候轉機，因而被迫滯留。機管局表示，受中東局勢影響，截至昨日下午5時，昨今分別取消14班及6班航班；當中國泰航空宣布取消所有往返杜拜及利雅得的航班至下周六(14日)。保險業界指，戰爭所引致的損失不受旅遊保險保障，行程取消或延誤都不會獲得賠償；惟並不等同保單失效，若出現與戰爭無關的意外，保單將繼續生效。因保險公司會根據合約條款作出賠償；籲市民在投保時留意保單條款。
國際專業保險諮詢協會長羅少雄表示，若是涉及戰爭導致的損失基本上不會受旅遊保險保障；但不等於保單無效，在不涉及戰爭影響的意外或不適依然受保。「聲明時你不可以作假口供的，當地政府會要求你留口供或資料；若受傷到醫院看診，也會清晰列明受傷原因」，保險公司會在審批時詳細考慮相關的口供和報告，再作處理。
羅少雄呼籲市民，在投保時應留意保單條款，包括保障範圍和不保事項，如保安局所發出的外遊警示就會影響旅遊保險的承保範圍與賠償，「保險就是一張合約，賠錢給你的是保險公司，保險公司會根據條款去作出賠償。」他又指現時可見不少航空公司、酒店，以及當地政府均有提供措施幫助旅客；在保險方面，雖然旅遊保險涉及戰爭方面的損失，不獲賠償，「但比如人壽保險、意外保險等其他類型的保險依然會提供保障。」
旅行團滯留旅費料由杜拜政府承擔
本港有旅行團正滯留杜拜。縱橫遊常務董事袁振寧昨早在電台節目稱，目前有兩個旅行團滯留杜拜，合共有約20名團友和領隊。當地政府宣布，旅行團昨起可外出觀光，袁振寧指，團隊會繼續行程；而旅行社暫時取消直至本月10日的中東團，亦有6、7月中東團的客人想轉去其他地點，將再看情況安排。至於旅行社早前為滯留團友額外預訂酒店，阿聯酋政府日前表示會承擔滯留旅客的住宿費，相信可減輕部分損失。
機管局表示，受中東局勢影響，本港機場昨日截至下午5時，有14班航班取消，今天亦暫時有6班航班取消。另國泰航空宣布，已取消所有往返杜拜及利雅得的航班至下周六。