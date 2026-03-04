伊朗局勢︱杜拜解封首機晚上10時抵港 騎師田泰安：終於回家(更新)

中東局勢因美以伊戰事緊張，連日大量航班停飛，杜拜國際機場（DXB）與及阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）自前日(2日)起開始有限度恢復運作。截止今日(4日)香港時間下午1時許，機場網站顯示今日有一班由阿聯酋航空營運、從杜拜返港的直航航班EK380，最快香港時間晚上近10時抵埗，是阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。
早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安與家人於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。
永安旅遊︰杜拜團12名團友登上飛機
永安旅遊表示12名團友參加杜拜6日團，上周五（3月27日）出發前往當地，惟翌日因戰事波及杜拜令行程一直受阻，全部團友連同1名領隊，今日成功乘坐原定航班，預料今晚抵港。
港女足今早往曼谷轉機
另外，中國香港足總表示，因安全理由在杜拜退出四角賽的香港女子代表隊今早已順利登機，離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。
據航空公司網頁所示，明日兩班可直抵香港的航班均已售罄。本港機場截至今日上午11時，有11班航班取消，明天暫時有5班航班取消。機場網站顯示，航空公司陸續安排小部份航班飛往東亞及東南亞多個城市，包括廣州、馬尼拉、新加坡等。今日稍早前已有飛往越南河內和台北桃園的飛機，飛往廣州的航班亦於中午開始登機。