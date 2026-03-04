伊朗局勢︱杜拜解封首機晚上10時抵港 騎師田泰安：終於回家(更新)

阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。

中東局勢因美以伊戰事緊張，連日大量航班停飛，杜拜國際機場（DXB）與及阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）自前日(2日)起開始有限度恢復運作。截止今日(4日)香港時間下午1時許，機場網站顯示今日有一班由阿聯酋航空營運、從杜拜返港的直航航班EK380，最快香港時間晚上近10時抵埗，是阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。

早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安與家人於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。