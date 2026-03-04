熱門搜尋:
伊朗局勢 瑧玥 回南天 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Mar-04 14:39
更新：2026-Mar-04 16:29

伊朗局勢︱杜拜解封首機晚上10時抵港 騎師田泰安：終於回家(更新)

分享：
阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。

阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。

adblk4

中東局勢因美以伊戰事緊張，連日大量航班停飛，杜拜國際機場（DXB）與及阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）自前日(2)起開始有限度恢復運作。截止今日(4)香港時間下午1時許，機場網站顯示今日有一班由阿聯酋航空營運、從杜拜返港的直航航班EK380，最快香港時間晚上近10時抵埗，是阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。

早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安與家人於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。

adblk5

永安旅遊︰杜拜團12名團友登上飛機

永安旅遊表示12名團友參加杜拜6日團，上周五（3月27日）出發前往當地，惟翌日因戰事波及杜拜令行程一直受阻，全部團友連同1名領隊，今日成功乘坐原定航班，預料今晚抵港。

港女足今早往曼谷轉機

另外，中國香港足總表示，因安全理由在杜拜退出四角賽的香港女子代表隊今早已順利登機，離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。


阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。早前滯留當地的馬會26人已上機，騎師田泰安於社交媒體上載身處機上的圖片，稱：「終於回家，真開心（Finally happy to be going home）」。 阿聯酋航空營運從杜拜返港的直航航班EK380，最快香港時間晚上近10時抵埗，另一班經曼谷抵港客機下午5時許抵埗。(阿聯酋航空) 一班由阿聯酋航空營運、從杜拜返港的直航航班EK380，最快香港時間晚上近10時抵埗，是阿聯酋航空自戰事以來首班往香港的航班。 螢幕擷取畫面 2026 03 04 165308

據航空公司網頁所示，明日兩班可直抵香港的航班均已售罄。本港機場截至今日上午11時，有11班航班取消，明天暫時有5班航班取消。機場網站顯示，航空公司陸續安排小部份航班飛往東亞及東南亞多個城市，包括廣州、馬尼拉、新加坡等。今日稍早前已有飛往越南河內和台北桃園的飛機，飛往廣州的航班亦於中午開始登機。

搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)

ADVERTISEMENT

送金像奬提名電影放映入場證

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務