世界肥胖日｜政府推《體重管理行動計劃》盼肥胖率3年內降　初期要提升市民意識

今日是世界肥胖日，衞生署推出《體重管理行動計劃》，希望在3年內推動15項目標，有系統地落實全港體重管理工作，包括加強健康教育推廣、營造體重管理的社會環境、採取全生命周期健康促進策略等。衞生署指，計劃重點不單是衞生和醫療工作，而是整個社會要一起推動，包括會循教育和城市規劃方面入手，期望3年內把肥胖率降至五成以下。

屋邨將增加運動設施量體重設備 據本港對上一次調查的數據，2020至22年度有51.3%香港成年人屬超重及肥胖，較2014至15年度高4.3個百分點，同期亦有32.9%成年人屬中央肥胖。去年《施政報告》提出要提升市民對體重管理的意識，衞生署藉世界肥胖日推出首份《體重管理行動計劃》，期望提升公眾對體重管理的認知和責任感、增加達致健康體重的動力和行動等。計劃主要涵蓋5項方針，包括加強健康教育推廣、營造體重管理的社會環境、加強醫療機構治療方案、採取全生命周期健康促進策略，以及持續監察體重走勢。

為期3年的計劃設有15項具體目標及績效指標，包括在官立中、小學、全港體育館提供量度體重設施、於公營醫療服務場所安裝自助量度體重設備、逐年提高公共屋邨安裝自助量體重設備比例和公共運動設施等，又會在醫健通的「e+生活」平台推出健康挑戰。衞生防護中心總監徐樂堅表示，整體肥胖問題非香港獨有，很多國家目前正研究疫情後肥胖情況有否改善，又指計劃經過跨部門、跨專業制定，包括衞生、醫療、城市規劃和教育等範疇，希望3年內能真正改變市民對體重管理的認知。

助促進中西醫協作 衞生防護中心非傳染病處主任奚安妮補充，計劃希望能在3年後將港人肥胖普遍率從51.3%降回至五成以下，但強調體重控制並非要盲目減肥，認為應該要有適當飲食習慣和活動，「要食得啱，郁亦唔少得。」計劃致力加強基層醫療的「守門人」角色，她指部分市民或被界定為病態肥胖，他們可能未能單靠自身減磅，因此希望醫療界日後能科學化協助市民管理體重，以及訂立治療目標，達致早發現、早介入，而他們亦可到地區康健中心進行評估，需要時會獲轉介至醫管局專科跟進，同時有助促進中西醫協作。

徐樂堅表示，初期會以市民最常接觸的地方作為切入點，提升對體重管理的意識，強調宣傳地點不會局限於公屋，例如可同時在緩跑徑、單車徑，甚至鐵路站等加強推廣體重管理元素。計劃並提出將體重管理倡議融入學校教育、鼓勵市民善用體育設施並將運動融入日常生活等，徐樂堅盼日後能令學生知道，做運動並不局限於短跑、長跑、跳遠和游泳等正式運動，「你肯郁動、你覺得開心，呢個都係屬於一個運動」，舉例說在公園跑步、追巴士也算是一種運動。

「e+生活」推遊戲鼓勵日行萬步 目前醫健通容許用戶自行輸入體重、身高等數據，衞生署未來計劃利用及分析醫健通的大數據，監測與體重相關狀況的趨勢，例如港人肥胖與慢性疾病的關係，從數據透視前瞻性資訊，使當局的政策更貼切需要，對症下藥。奚安妮預告，「e+生活」將推出遊戲，以類似「捉精靈」模式推廣日行萬步，使市民不知不覺增加步行和到地區康健中心量體重、前往康文署公園等，參加者可賺取積分兌換禮物。