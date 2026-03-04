香港過夜僅一蚊？ 小紅書網民分享「網吧借宿」 獲讚正過重慶大廈

來自浙江的女網民以「0.88元（人民幣）在香港市中心舒服過夜」為題發帖，指可以赴佐敦網吧包廂過夜休息，洗手間衞生不錯。(小紅書)

內地旅客近年熱衷「特種兵式窮遊」香港，由於香港酒店高昂，不少旅客為慳錢出盡法寶，例如到24小時快餐店休息或赴郊野公園露營，近日有小紅書網民以「0.88元（人民幣）在香港市中心舒服過夜」為題發帖，指可以赴網吧包廂過夜休息，過夜攻略引來大批網民回覆，不少對「網吧借宿法」感驚嘆，直言「比花兩百多住重慶大廈強多了」。

該名來自浙江的女網民近日在小紅書以「0.88元在香港市中心舒服過夜」為題發文，分享自己是「鄉巴佬」，首次來港「窮遊」故不欲花錢於住宿。由高鐵站入境的樓主表示，為節省住宿費用，早前在小紅書看到其他人的網吧過夜攻略後，決定前往佐敦的「網魚電競」網吧，指「交通便利，樓下50米就是地鐵站」。該店推出新張優惠，已持有會籍的客人僅需1港元（約0.88人民幣）即可通宵過夜；即使是新顧客也只需花費20港元入會，亦可以使用$1通宵過夜優惠，「無論單人包間、雙人包間還是大廳，價格一樣。」

唯一缺點包廂非完全隔音

樓主選擇單人包廂過夜，一睡到早上9時，大讚衞生乾淨，「座椅可以躺倒」、「店員會打掃每個包間，又掃又擦的，打掃得很到位」、「冷氣超足」、「包間私密性更好，外面不湊近很難看清裏面。」雖然網吧沒浴室，但樓主指洗手間亦不錯，自己帶備了毛巾及摺疊盆在廁所擦洗，效果亦可媲美淋浴。惟樓主指唯一缺點是，包廂雖有隔音效果，但並非完全隔音，建議睡眠質素較差者選擇入住酒店較佳。

網民：比平酒店乾凈

帖文引起網民熱議，有人驚嘆：「確實便宜」、「令人震撼」、「從來沒想到還有這個方式！看起來也比那些很便宜的酒店安全乾凈！」、「這環境比花兩百多住重慶大廈掛壁房強多了。」亦有網民詢問行李寄存事宜，樓主回覆前台旁設有免費儲物間，但需自行負責安全，遺失自負。