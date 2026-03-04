三八婦女節　單身貴族民建聯植潔鈴分析結婚誘因

三八婦女節臨近，民建聯提出多項婦女議題的建議，包括改善婦女健康配套、優化育兒服務以釋放婦女勞動力等。
民建聯婦女事務委員會成員今日舉行傳媒茶敍，育有兩名子女的立法會議員郭芙蓉表示，作為雙職家長，了解到「婦女唔只生仔嗰刻要支援，湊仔、託兒都要支援」。她建議增加各區託兒服務名額，將閒置的政府物業和社區中心轉為託兒設施，並鼓勵收生不足的幼稚園提供託兒服務。另外，郭芙蓉進一步建議在18區設緊急暫託幼兒服務，讓家中遇到急事的父母免為安頓幼兒感到徬徨。
鼓勵職場提供更多友善政策
至於即將成為新手爸爸的東區區議員陳凱榮則指，在新生命出生前已經增加了很多支出，他支持政府加大子女免稅額。他亦了解懷孕婦女出現重大的生理轉變，鼓勵職場提供更多友善政策，例如容許孕婦在家工作。
對於子女免稅額，立法會議員葛珮帆指出﹕「生一個又係咁多，生兩個又係咁多」，為鼓勵生育，促請政府提供累進式子女免稅額。不過，葛珮帆坦言：「只係畀錢唔足以鼓勵生育，要鼓勵市民結婚，再鼓勵生仔，而唔係養寵物」。她表示政府需要研究，例如減少工時，令年輕人有多些時間找對象和拍拖。
作為「單身貴族」的立法會議員植潔鈴則指出很多朋友尚未結婚，他們覺得「而家未適合養人仔，就養狗仔」。她認為結婚需考慮社會環境、經濟氣候等，當市民感受到香港適合安居樂業，會有成家立室的想法，而結婚後便自然考慮生育。她又建議完善婦女健康配套措施，例如在「樂妍站」提供免費生育檢查，讓婦女更了解自己的生育情況，並及早預防。