三八婦女節　單身貴族民建聯植潔鈴分析結婚誘因

民建聯婦女事務委員會成員今日舉行傳媒茶敍，育有兩名子女的立法會議員郭芙蓉表示，作為雙職家長，了解到「婦女唔只生仔嗰刻要支援，湊仔、託兒都要支援」。她建議增加各區託兒服務名額，將閒置的政府物業和社區中心轉為託兒設施，並鼓勵收生不足的幼稚園提供託兒服務。另外，郭芙蓉進一步建議在18區設緊急暫託幼兒服務，讓家中遇到急事的父母免為安頓幼兒感到徬徨。

鼓勵職場提供更多友善政策

至於即將成為新手爸爸的東區區議員陳凱榮則指，在新生命出生前已經增加了很多支出，他支持政府加大子女免稅額。他亦了解懷孕婦女出現重大的生理轉變，鼓勵職場提供更多友善政策，例如容許孕婦在家工作。

對於子女免稅額，立法會議員葛珮帆指出﹕「生一個又係咁多，生兩個又係咁多」，為鼓勵生育，促請政府提供累進式子女免稅額。不過，葛珮帆坦言：「只係畀錢唔足以鼓勵生育，要鼓勵市民結婚，再鼓勵生仔，而唔係養寵物」。她表示政府需要研究，例如減少工時，令年輕人有多些時間找對象和拍拖。