夏寶龍北京會見李家超 讚勇於擔當、積極進取　肯定特區團隊管治成效

港澳辦主任夏寶龍在北京會見列席十四屆全國人大四次會議開幕會的特首李家超。(@fb李家超 John KC Lee圖片)

港澳辦主任夏寶龍在北京會見列席十四屆全國人大四次會議開幕會的特首李家超。李家超今日(4日)在社交平台表示，已向夏寶龍滙報香港在經濟、民生及社會各方面的最新情況；對方讚揚李家超帶領特區管治團隊，堅決貫徹落實習近平主席有關港澳工作的講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，令各領域工作取得顯著成效。

夏寶龍指出，去年12月國家主席習近平聽取特首述職時強調香港要主動對接國家「十五五」規劃；十四屆全國人大四次會議即將審查「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界會把握機遇，制定好香港首個五年規劃，提升依法治理效能，並充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創科中心，打造高端人才集聚高地。