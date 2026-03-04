夏寶龍北京會見李家超 讚勇於擔當、積極進取　肯定特區團隊管治成效

港澳辦主任夏寶龍在北京會見列席十四屆全國人大四次會議開幕會的特首李家超。李家超今日(4日)在社交平台表示，已向夏寶龍滙報香港在經濟、民生及社會各方面的最新情況；對方讚揚李家超帶領特區管治團隊，堅決貫徹落實習近平主席有關港澳工作的講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，令各領域工作取得顯著成效。
夏寶龍指出，去年12月國家主席習近平聽取特首述職時強調香港要主動對接國家「十五五」規劃；十四屆全國人大四次會議即將審查「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界會把握機遇，制定好香港首個五年規劃，提升依法治理效能，並充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，鞏固香港國際金融、航運、貿易中心地位，加快建設國際創科中心，打造高端人才集聚高地。
李家超感謝夏寶龍對香港的指導和支持，並表示今年是「十五五」規劃開局之年，亦是深化改革的重要一年；特區政府自上任以來，積極落實「十四五」規劃下的「八大中心」定位，推進北部都會區及河套深港科技創新合作區發展，並在守正創新下尋找新經濟增長點。
明列席十四屆全國人大四次會議開幕會
他提到，明天將列席十四屆全國人大四次會議開幕會。香港特區會抓緊國家「十五五」規劃的機遇，快馬加鞭、提速發展，充分發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢；自己將帶領特區政府全速推進香港五年規劃的編制工作，全方位對接國家「十五五」規劃。我們會主動融入和服務國家發展大局，貢獻粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等，說好國家故事、說好香港故事，為實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。