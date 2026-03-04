伊朗局勢︱杜拜返港首班航班抵港 市民鮮花迎子女：「搶到機票放下心頭大石」

受伊朗局勢影響，本港航班往返杜拜航班受阻。由阿聯酋航空營運的首班返港直航航班 EK380，原定今日(4日)香港時間9時47分到達，最終延誤三分鐘順利抵達香港國際機場，航程逾七小時，為戰事爆發以來首班由杜拜返港的客機，抵港大堂有家屬到場迎接。

在場接機的余先生表示，其太太的妹妹早前赴英國探親，途經杜拜滯留三天。他憶述，「收到消息後28號已經即刻book機票想早走，但趕唔切。」被問到購買機票時有沒有遇到困難，余先生指，「唔係難唔難嘅問題，係佢已經唔賣俾你」，今日的航班機票「好難搶，要好快」，他們在機票開放預訂已立即「搶機票」，萬幸最終成功購入機票，並在今日回港。