出版：2026-Mar-04 22:34
更新：2026-Mar-04 22:34

伊朗局勢︱杜拜返港首班航班抵港 市民鮮花迎子女：「搶到機票放下心頭大石」

Nikita帶花到機場迎接由杜拜返港的子女。(林俊源攝)

Nikita帶花到機場迎接由杜拜返港的子女。(林俊源攝)

受伊朗局勢影響，本港航班往返杜拜航班受阻。由阿聯酋航空營運的首班返港直航航班 EK380，原定今日(4日)香港時間9時47分到達，最終延誤三分鐘順利抵達香港國際機場，航程逾七小時，為戰事爆發以來首班由杜拜返港的客機，抵港大堂有家屬到場迎接。

在場接機的余先生表示，其太太的妹妹早前赴英國探親，途經杜拜滯留三天。他憶述，「收到消息後28號已經即刻book機票想早走，但趕唔切。」被問到購買機票時有沒有遇到困難，余先生指，「唔係難唔難嘅問題，係佢已經唔賣俾你」，今日的航班機票「好難搶，要好快」，他們在機票開放預訂已立即「搶機票」，萬幸最終成功購入機票，並在今日回港。

另一位家屬市民Nikita帶花到機場迎接由杜拜返港的子女。她指子女原定工作兩至三周，因局勢不穩決定提前返港。曾嘗試預訂3號航班未果，幸運搶得4號機票。她坦言價錢並非重點，「最重要的是他們能先回到香港」。直至確認子女成功降落，才真正放下心頭大石。

據悉，乘客包括香港賽馬會日前帶領代表馬匹「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標的練馬師蘇偉賢及騎師田泰安；馬評人黃楨淘亦在機上。永安旅遊十二名團友及一名領隊同樣返港，另有一名隨港隊女足出發的球迷亦在航班上。

足總：女子代表隊已安全抵達曼谷

香港足總於社交平台發文指，中國香港女子代表隊已安全抵達曼谷，並將於3月7日啟程返港；衷心感謝香港特別行政區政府、特區駐迪拜經濟貿易辦事處，以及旅行社的協調支援；亦再次感謝各界一直以來的關心與支持。

中國香港女子代表隊已安全抵達曼谷，並將於3月7日啟程返港。(@FB HKFA 中國香港足球總會) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝) 杜拜返港首班航班抵港 家屬憶述搶票艱難幸運成功 (林俊源攝)

