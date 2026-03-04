愛民邨50年印度橡樹樺加沙吹倒 房署自然復位技術助重生

去年9月，超強颱風樺加沙襲港，何文田愛民邨一棵超過50年樹齡的印度橡樹因猛烈風力倒塌，惟受限於現場環境，無法安排重型機器入邨吊運，需要房屋署樹木管理組透過修剪樹冠為它「減磅」。房屋局長何永買表示，經過同事的不懈努力與細心照顧，今日(4日)正式正式為這棵印度橡樹的新一「葉」揭幕，該樹不少位置都長出了新葉。

何永賢今日(4日)在社交平台表示，由於當時印度橡樹的部分樹根仍然連接着土地，團隊就想到利用樹基自重拉動樹幹，「減磅」到一定程度，樹基就夠力將樹幹重新立起來，樹木組透過這個「自然復位技術」，讓倒塌的印度橡樹有機會重新生長，這亦是香港大型樹木自然復位的首例。她指，這段時間，樹木管理組的同事為該印度橡樹覆蓋上紗網，以免陽光暴曬影響其生長；也會定期檢視有沒有寄生物，危害其健康。

以倒下的枝幹製作木製飾品 何永賢指，經過不懈努力與細心照顧，今日正式為這棵印度橡樹的新一「葉」揭幕，見到不少位置都長出了新葉，大家都十分欣慰。她指，同事還準備了特別的紀念品，用當日倒下的枝幹製作，與環保署、懲教署合力下，轉化成一件件木製飾品，一個個印有局方幸福家族成員圖案的杯墊，及印有該印度橡樹的鎖匙扣，分別由白沙灣懲教所和赤柱監獄出品；較完整的部分也安排了工作坊，由環保署及懲教署導師與居民一起製作衣物掛架，發揮更多用途。她指，即使是廢棄木材，也被製成有機覆蓋物，用於公共屋邨綠化養護，在這棵印度橡樹下也見得到。

她感謝房署團隊和跨部門的努力，為屋邨親手栽種出重新出發的暖心故事，讓長伴街坊的印度橡樹，可以發揮生命力，繼續守護愛民邨。團隊也到邨內向居民派發杯墊、鎖匙扣等紀念品，讓大家共同記下這特別的愛民故事。