中電完成安裝97%用戶智能電錶 自動傳數據遙距抄錶 實時監測用電量

中電自2018年底起推行「智能電錶更換計劃」，至去年已為全港97%用戶完成更換，合共接駁288萬個智能電錶。新的智能電錶配備通訊系統，能夠自動傳送數據，更可遙距抄錶，提升運作效率。此外，用戶亦可以透過手機應用程式，隨時查閱用電量，並設定個人化提示，從而節省用電量。 截至去年12月底，中電已為97%住宅及中小企客戶接駁超過288萬個智能電錶，住戶佔90%，中小企佔10%，包括一些居於偏遠鄉郊的住戶。中電輸電及供電業務部高級總監羅卓恆表示，傳統機械式電錶只能記錄總用電量，且要人手上門抄錶。新的智能電錶則配備先進的通訊系統，能夠每半小時自動傳送最新數據，亦可遙距抄錶，提升準確度和運作效率。

羅卓恆指，透過掌握用電數據，可助工程人員及早發現異常情況，並作應對方案；如以往有打風或突發事故，需要靠客戶通報，現時透過智能電錶，則很快能夠偵測受干擾位置，作適當處理。他又稱，吸收早年颱風「山竹」襲港經驗，已優先為偏遠鄉村更換智能電錶，提升電力事故監測能力。 中電客戶成功及銷售總監盧志華表示，已接駁智能電錶的客戶，不論身在何處，均可透過網站或「中電One」手機應用程式，隨時查閱每小時的用電量，亦可預測下期帳單的電費開支。此外，客戶亦可設定個人化的提示，例如當用電量超越某個數量，便收到提示，此舉有助客戶更清楚了解用電模式，調整用電習慣，節省電費開支。

智能電錶收集用電數據 識別長者異常情況 中電於去年亦推出「守望社群──社區關顧服務」先導計劃，與5間社福機構合作，透過智能電錶收集的用電數據，分析獨居長者的用電模式，協助社工和照顧者及時識別異常情況。他指，偵測到的異常情況和長者的實際情況有逾九成的吻合度，證明可靠性高。他舉例，所謂的異常情況，可能是長時間用電量不變，或是凌晨時分電用量突然上升；當偵測到異常，便會通知社工或照顧者，了解長者的情況。 此外，《簡樸房條例》已於本月1日生效，日後只有符合條例的分間單位可在市場出租。羅卓恆指，將來亦會為上述單位安裝電錶。

羅卓恆表示，整個更換計劃歷時7年，過程經歷不少困難。例如疫情期間經歷封關，電錶的供應鏈受阻，需要重新規劃時間表，並且調整採購策略和優化物流安排。此外，團隊亦需要「上山下海」，背着工具和電錶，為鄉郊客戶安裝電錶。