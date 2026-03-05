演藝學院校舍空間緊張 北都建新校園 研覓港島空置校舍紓短期需求

香港演藝學院正計劃在北部都會區設立新校舍，政府稱在北都新界北新市鎮已預留用地。演藝學院自1984年成立至今逾40年，今日已發展至有逾1,000名學生，較成立初時倍增。校長陳頌瑛表示，學院所面對最大的問題就是教學空間短缺，目前校方正全力計劃發展北部都會區校舍，將適時與政府部門探討相關細節。 陳頌瑛昨連同香港演藝學院副校長(學術)文國端及副校長(行政)李仲華與傳媒茶敘。她指出，在北都建校舍的發展正與灣仔主部校園產生互補，並擔當中外文化交流中心的重要角色。

李仲華補充，因學院內不同設施的的使用率均十分高，學生或須利用校舍不同的位置如走廊等做演練。對於北都的校舍用途分工，校方須作進一步研究；目前亦積極向不同政府部門及單位，了解港島一帶短期可用的臨時用地，如空置校舍，以紓緩學生及教職員需要，填補北都校舍落成前的需求。

演藝學院在去年公布的QS世界大學排名中，表演藝術類別排名全球前20位。在如何進一步提升學術培養方面，李仲華則透露，「Arts Tech(藝術科技)是我們將會發展一個重中之重的部分，望利用北都校舍位置，引入最先進、最貼近潮流需要的社會資源；並通過本地學生吸引外地交流學生。」 陳頌瑛則稱，在教學內容上，學院一直有在課程裡加入不同範圍和領域的新知識，進行跨學科發展，包括讓學生多了解及認識到產業、法律及技術如虛擬創作和人工智能運用相關智識。被問到該如何平衡AI的版權疑慮，她則指現時每間學校均正發展AI相關政策，學院亦有不同AI課程，以提高學生對二次創作、版權上的認識，「最重要教學生明白甚麼是IP(智慧產權)，亦讓他們反過來也能保護自己創作的東西。」

演藝學院將於3月8日舉行開放日，屆時位於灣仔的本部校舍及伯大尼古蹟校園將開放予公眾參觀，並將舉行超過100場由6位學院師生呈獻的免費表演藝術節目。