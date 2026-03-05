1月零售銷貨值升5.5%勝預期 政府︰零售業復甦勢頭持續

按主要類別的分析，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值增38.7%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升31.1%；汽車及汽車零件、漲18.5%。下跌類別方面，鞋類、有關製品及其他衣物配件跌19.9%；食品、酒類飲品及煙草跌10.5%；超級市場貨品下跌5%。

本港今年1月零售業總銷貨價值的臨時估計為373億元，按年升5.5%，略高於市場預期的4.2%；扣除期間價格變動後，該月份零售業總銷貨數量的臨時估計，按年增3.4%。政府表示，零售業的復甦勢頭持續，良好經濟增長勢頭以及訪港遊客數字持續增長，將會繼續支持本地消費，有利零售行業前景。

截至今年1月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升2.4%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升3.1%。

政府發言人表示，1月零售總銷貨價值繼續按年穩步上升5.5%。零售業的復蘇勢頭持續，儘管今年1月的按年比較受到去年農曆新年較早來臨的較高基數影響。經季節性調整後，1月零售總銷貨價值較對上一個月顯著上升。展望未來，良好的經濟增長勢頭和訪港遊客數字持續增長將會繼續支持本地消費，從而有利於零售業務。