夏寶龍會見李家超 相信特區會把握十五五機遇

夏寶龍又指，去年12月習近平聽取李家超述職報告時強調，香港要主動對接國家「十五五」規劃。全國人大會議即將審查「十五五」規劃綱要草案，相信特區政府和社會各界一定會把握機遇，著眼國家發展大局，立足香港自身實際，制定好香港首個五年規劃，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，在融入和服務國家發展大局中實現更好發展。

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，昨早在中央港澳辦新辦公大樓會見到北京準備今日列席十四屆全國人大四次會議開幕會的行政長官李家超。港澳辦發稿指，夏寶龍表示，李家超帶領特區管治團隊堅決貫徹落實國家主席習近平關於港澳工作的重要講話精神和中央決策部署，勇於擔當、積極進取，堅定維護國家安全，全力推動高質量發展，特區各領域工作取得顯著成效。

李家超在社交平台稱，感謝夏寶龍對特區的指導和關心，強調會帶領特區政府全速推進香港五年規劃的編制工作，全方位對接國家「十五五」規劃。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，副主任周霽、農融，駐港國家安全公署署長董經緯等參加會見。

另外，李家超昨午到訪清華大學，與清華大學黨委書記邱勇會面，並出席香港北京高校校友聯盟舉行的在京港生座談會。他亦鼓勵在京港生努力學習，多了解國家在經濟、政治、文化及創科方面的最新發展，畢業後可將所學知識和見識帶回香港，推動香港加快發展，亦歡迎學生留在內地尋找適合的發展機會、報效國家。他晚上與當地高校領導交流餐敍則指，特區政府已成立「留學香港專班」，積極打造「留學香港」品牌，吸引全球優秀學生，期待更多內地學生和交換生前來香港就讀。