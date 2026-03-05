首份體重管理行動計劃推出 目標肥胖率3年內降

昨日是世界肥胖日，衛生署推出《體重管理行動計劃》，提出3年內推動5項方針共15項目標，包括加強健康教育推廣、營造體重管理的社會環境、採取全生命周期健康促進策略等。署方指，計劃重點不單是衛生和醫療工作，而是整個社會要一起推動，包括會循教育和城市規劃方面入手，期望3年內將肥胖率降至五成以下。 衛生署數據顯示，本港2020至22年度有51.3%成年人屬超重及肥胖，比8年前高4.3個百分點。去年《施政報告》提出要提升市民管理體重的意識，衛生署推出首份《體重管理行動計劃》，主要涵蓋5項方針，包括加強健康教育推廣、營造體重管理的社會環境、加強醫療機構治療方案、採取全生命周期健康促進策略，以及持續監察體重走勢。當局期望，計劃能提升公眾對體重管理的認知和責任感、增加達致健康體重的動力和行動等。

體重控制非盲目減肥 為期3年的計劃設有15項具體目標及績效指標，包括在官立學校、多類公共場所提供量度體重設施，以及逐年提高公共屋邨安裝公共運動設施比例等。衛生防護中心總監徐樂堅表示，整體肥胖問題非香港獨有，很多國家目前正研究疫情後肥胖情況有否改善，又指計劃經過跨部門、跨專業制定，包括衛生、醫療、城市規劃和教育等範疇，盼3年內能真正改變市民對體重管理的認知。 衛生防護中心非傳染病處主任奚安妮補充，希望3年內將港人肥胖普遍率從51.3%降回至五成以下，但強調體重控制並非要盲目減肥，認為應該要有適當飲食習慣和活動，「要食得啱，郁亦唔少得。」她又指，部分市民或被界定為病態肥胖，他們可能未能單靠自身減磅，因此希望醫療界日後能科學化協助市民管理體重，以及訂立治療目標，達致早發現、早介入，而他們亦可到地區康健中心進行評估，需要時會獲轉介至醫管局專科跟進，同時有助促進中西醫協作。

計劃並提出貫徹健康飲食推廣、將體重管理倡議融入學校教育、鼓勵市民善用體育設施並將運動融入日常生活等。徐樂堅盼日後能令學生知道，做運動並不局限於短跑、長跑、跳遠和游泳等正式運動，「你肯郁動、你覺得開心，呢個都係屬於一個運動」，舉例說在公園跑步、追巴士也算是一種運動。 將推遊戲推廣日行萬步 目前醫健通容許用戶自行輸入體重、身高等數據，衛生署未來計劃利用及分析醫健通的大數據，監測與體重相關狀況的趨勢，例如港人肥胖與慢性疾病的關係，從數據透視前瞻性資訊，使當局的政策更貼切需要，對症下藥。奚安妮預告，「e+生活」將推出遊戲，以類似「捉精靈」模式推廣日行萬步，使市民不知不覺增加步行，參加者可賺取積分兌換禮物。衛生署呼籲市民響應計劃，關注自身體重指標及積極參與社區健康活動。