戰火下首航班杜拜抵港 接機母親：放下心頭大石 騎師田泰安：終於回家

中東戰火下，灣區多國連日關閉空域，航空交通大受影響，百計港人滯留等待復航返港。其中，杜拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場自周二(2日)起有限度恢復運作，首班由杜拜返港的直航航班、阿聯酋航空營運的 EK380航班，昨晚近10時抵達香港國際機場。
機上有因本港賽駒到杜拜出賽而滯留的馬會團隊大部分團員，騎師田泰安登機前在社交平台留言「終於回家，真開心」，他落機後表示在當地感到驚慌。昨晚有市民帶備花束到機場接機，Nikita指子女由杜拜返港，原定在當地工作兩至三周，因局勢不穩決定提前返港；他們嘗試預訂周二返港航班未果，幸搶得昨日機票。她坦言價錢並非重點，「最重要的是他們能回到香港」，直至確認子女航班降落香港，才真正放下心頭大石。
中國香港足總亦「報平安」，指因安全理由退出杜拜四角賽的香港女子代表隊，昨早抵達曼谷，將於3月7日返港。永安旅遊表示，12名團友參加杜拜6日團，因戰事行程受阻昨已連同領隊返港。
滯留港人嘆孤立無援
然而，仍有滯留杜拜的港人昨稱，已購買今日阿聯酋航班機票，但未能聯絡航空公司，未知能否成行，只能「見步行步」。她指已向入境處求助，卻未獲資訊，形容孤立無援，並已購買經阿曼離境的機票，須陸路過境，車費高達七千港元。
機管局指，截至昨日下午5時，昨有11班往返中東航班取消，今日5班停飛；國泰航空已宣布取消至下周六(14日)往返杜拜及利雅得的航班。入境處表示，截至昨日下午5時，共接獲約680名身在當地的港人查詢，當中約100人已安全離開當地，其餘查詢港人均報稱身處安全地方。