戰火下首航班杜拜抵港 接機母親：放下心頭大石 騎師田泰安：終於回家

中東戰火下，灣區多國連日關閉空域，航空交通大受影響，百計港人滯留等待復航返港。其中，杜拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場自周二(2日)起有限度恢復運作，首班由杜拜返港的直航航班、阿聯酋航空營運的 EK380航班，昨晚近10時抵達香港國際機場。

機上有因本港賽駒到杜拜出賽而滯留的馬會團隊大部分團員，騎師田泰安登機前在社交平台留言「終於回家，真開心」，他落機後表示在當地感到驚慌。昨晚有市民帶備花束到機場接機，Nikita指子女由杜拜返港，原定在當地工作兩至三周，因局勢不穩決定提前返港；他們嘗試預訂周二返港航班未果，幸搶得昨日機票。她坦言價錢並非重點，「最重要的是他們能回到香港」，直至確認子女航班降落香港，才真正放下心頭大石。