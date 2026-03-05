伊朗局勢｜「廚魔」梁經倫憶杜拜起飛一刻最擔心 「驚仲有火箭飛緊」

首班由杜拜返港的直航航班，有「廚魔」之稱的米芝蓮名廚梁經倫憶述起飛一刻最為擔憂。(林俊源攝)

美國及以色列對伊朗採取軍事行動，中東局勢緊張，多國連日關閉空域，航空交通大受影響，首班由杜拜返港的直航航班、阿聯酋航空營運的EK380航班，周三（4日）晚上近10時抵達香港國際機場，眾人踏入接機大堂均稱如釋重負。旅客包括到杜拜打理其餐廳、有「廚魔」之稱的米芝蓮名廚梁經倫（Alvin Leung），他憶述起飛一刻最為擔憂，因當時「仍有機會火箭（飛彈）飛緊」，直至飛離中東領空才鬆一口氣，坦言現時最想與家人團聚及投入工作。

EK380航班於當地時間周三上午10時42分在杜拜機場起飛，香港時間周三晚上9時49分抵港，是杜拜機場恢復有限度服務後，首班回港客機。梁經倫抵港後於接機大堂隨即緊抱接機的孫兒，他向傳媒表示原定上周六（2月28日）回港，惟當日未能趕及最後一班航班而滯留4天，不時聽到炮彈聲，市面雖然少了很多人，但氣氛不算太緊張，整體情況安全，他大部分時間留在酒店查看是否有航班可以返港，即使「搶」到周三返港的商務艙機票，亦未知是否可起飛，期間亦不斷收到很多消息，最終收到周三可以起飛好消息。

他稱坐在飛機上等待起飛期間是最擔憂的時候，因為「嗰時仲有機會火箭（飛彈）飛緊」，但當約起飛5分鐘後離開中東上空，大家均鬆一口氣，又形容一到埗心情非常開心，回港後最想做的事是與家人見面，翌日準備如常上班，「第一件事聽日返工」。他自己亦不會因今次事件而改變日後的工作計劃，仍然會再去中東。

港人到杜拜旅行 形容「畢生難忘」

另外，郭小姐說一行6人到杜拜旅行，住在舊城區相對安全，感覺市面氣氛不是太緊張，日間仍可到超市，旅行社亦有安排膳食。她說心情有忐忑，因為擔心即使成功登機，也可能中途折返，非常開心終於順利回港，不用再擔驚受怕，形容今次經驗是畢生難忘。