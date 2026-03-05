伊朗局勢｜機師稱部分空域關閉　個別航線用量大增出現「隱形高速公路」

受中東局勢影響，中東大量航班連日停飛。香港專業飛行員協會主席張敬龍今早(5日)在港台節目表示，中東不少航線已關閉，涉及伊朗、伊拉克、卡塔爾、巴林、科威特及敘利亞等空域。戰事期間飛行或會受到訊號干擾，形容目前情況非常特殊，影響十分大，若後備系統失靈，不小心飛入受影響空域，有機會被導彈襲擊。

張敬龍指出，受部分空域關閉影響，土耳其及阿富汗等航線用量大增，令空中出現「隱形高速公路」，大量飛機集中在同一高速公路飛行，不過危險性不大，如在大西洋上空飛行亦會是同樣情況。目前來往歐洲與亞洲航班，多數要飛經土耳其、阿塞拜疆，再經阿富汗。由於阿富汗沒有空域管制，機師需自行與附近飛機溝通位置，留意雷達，與前方飛機保持一定距離，加重飛行工作。