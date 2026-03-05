助全職媽媽重投職場　港首個婦女職業配對計劃　釋放女性勞動力

90後媽媽Lyann正整理合規文件、更新紀錄，對其他同事來說這只是普通的一天，但對她來說，這份全職工作，意義重大。幾年來，她放棄工作，生活只圍繞著女兒，「當時無諗太多，只係覺得小朋友需要我」。後來她透過一個非牟利就業提升計劃，成功重投職場，「我覺得自己再次被需要」。該職場提升計劃最近更推出電子就業配對平台，已有15間企業支援，目標提供100個職位空缺。

單親媽媽：重投職場重拾自信

黃琬旂Lyann是90後單親媽媽，曾修讀物流及運輸高級文憑，畢業後曾任行政工作。誕下女兒後，她選擇成為全職媽媽，惟女兒四歲時，積蓄接近見底，讓她意識到必須重返職場 。她曾在兒童之家擔任兼職「媽媽」，薪酬不錯但需輪班，甚至入營三日四夜，Lyann回憶那時候與女兒見面的時間少之又少。對於一名單親媽媽而言，最心酸莫過於女兒那句：「今日使唔使過夜做嘢？」 這種無法兼顧育兒與工作的挫敗感，一度讓她想放棄再工作。