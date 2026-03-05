助全職媽媽重投職場　港首個婦女職業配對計劃　釋放女性勞動力

90後媽媽Lyann正整理合規文件、更新紀錄，對其他同事來說這只是普通的一天，但對她來說，這份全職工作，意義重大。幾年來，她放棄工作，生活只圍繞著女兒，「當時無諗太多，只係覺得小朋友需要我」。後來她透過一個非牟利就業提升計劃，成功重投職場，「我覺得自己再次被需要」。該職場提升計劃最近更推出電子就業配對平台，已有15間企業支援，目標提供100個職位空缺。
單親媽媽：重投職場重拾自信
黃琬旂Lyann是90後單親媽媽，曾修讀物流及運輸高級文憑，畢業後曾任行政工作。誕下女兒後，她選擇成為全職媽媽，惟女兒四歲時，積蓄接近見底，讓她意識到必須重返職場 。她曾在兒童之家擔任兼職「媽媽」，薪酬不錯但需輪班，甚至入營三日四夜，Lyann回憶那時候與女兒見面的時間少之又少。對於一名單親媽媽而言，最心酸莫過於女兒那句：「今日使唔使過夜做嘢？」 這種無法兼顧育兒與工作的挫敗感，一度讓她想放棄再工作。
後來她接觸到非牟利機構Share for Good愛互送與宏利推出首個為香港婦女而設的「Future Mumpowered」就業提升計劃，邀請她往面試。「我當時有少少錯愕，但又喜出望外」。Lyann表示該公司從她的履歷中看見了潛在的專業能力，那份獲肯定的感覺很重要，「原來有人睇到我以前嘅經驗，覺得我仲有價值。」最終，她獲聘為公司法律與合規部全職員工，她形容最大的轉變不是職銜，而是自信：「我覺得自己再次被需要。」
電子就業配對平台毋須提交履歷
根據政府統計處資料，2024年本港女性勞動人口參與率為52.3%，比男性的62.7%為低。Future Mumpowered就業提升計劃，期望有助釋放婦女的勞動力，今年推出全新線上職業配對平台「FlexJobs」，打破傳統「履歷障礙」，不用提交履歷、只用電話登記已可申請職位，服務對象更擴展至年齡介乎50至65歲的提早退休人士，目標配對更多具彈性工作崗位。平台已並獲得多間機構及企業支持，包括15間國際及本地企業，包括西九文化區、FoodPanda等，目標提供100個職位空缺。
贊助計劃的宏利已透過平台招聘了5位媽媽及退休人士。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡指出， 平台目前配對成功率達36%，成績令人鼓舞，「我們希望透過企業合作、培訓資源及實習機會，協助媽媽們從『空窗期』跨越到『再出發』，並協助提早退休人士繼續彈性工作，發展潛能及貢獻社會，同時倡導企業發展友善及共融的工作環境。」