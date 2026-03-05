香港珠寶展搶購潮 日本展商被瘋搶 大叔膠籃當頭盔(有片)

第12屆香港珠寶展(香港國際鑽石、寶石及珍珠展)星期一(3月2日)至周五(6日)在亞博館舉行，雲集環球珠寶商，展示各類珠寶原材料。社交平台流傳影片，日本珠寶商Kishun的攤位成入場人士目標，更一人手持一籃搶購，更有一名中年男子把膠籃當頭盔。網民笑言「拿菜籃子排隊買珠寶真誇張」。Kishun亦打趣回覆網民，指「多謝大家支持」。

多人伸手場面如喪屍入侵 社交平台Threads有台灣參展商發布現場影片，揭示日本珠寶商Kishun攤位搶購情況，形容「珠寶展擠壓現場，誇張」，又指他們搶購「二手珠寶首飾、裸石、成品」，形容「飢渴的客人不受控」、「每次都跟戰爭一樣」。

網民嘆變「菜市場」 網民看過影片後熱議場面誇張，有人諷變成「菜市場」，「拿菜籃子排隊買珠寶真誇張」、「珠寶展定係工展會美食節？」，上載影片的參展商形容「昂貴的菜市場」，另有人稱、「咁亂，比人偷咗都唔知」、「珠寶展保安這麼兒戲，難怪每年都會有失竊」、「我有買過，價錢真的超便宜」。