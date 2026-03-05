陳家珮逆線行車被票控不小心駕駛　指案件並非複雜料自行上庭答辯

新民黨立法會議員陳家珮1月23日涉在灣仔謝斐道逆線行車，被網民拍下片段上載至社交平台，她承認涉案「向香港廣大市民致歉」，及後赴警方港島總區交通部錄取口供。事隔一個多月後，警方今日（5日）回覆《am730》查詢指，就1月23日有一輛私家車懷疑於灣仔謝斐道逆線行駛，經港島總區交通部調查及徵詢法律意見後，早前以傳票方式控告一名本地私家車女司機「不小心駕駛」。

陳家珮接受傳媒訪問時表示，在上月收到傳票，由於已進入法律程序不能多談，未透露答辯意向。不過，她指案件應該不是很複雜，相信不用委託律師答辯，應會自行答辯。根據《道路交通條例》，不小心駕駛最高罰5,000元及監禁6個月。