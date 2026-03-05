陳家珮逆線行車被票控不小心駕駛　指案件並非複雜料自行上庭答辯

新民黨立法會議員陳家珮1月23日涉在灣仔謝斐道逆線行車，被網民拍下片段上載至社交平台，她承認涉案「向香港廣大市民致歉」，及後赴警方港島總區交通部錄取口供。事隔一個多月後，警方今日（5日）回覆《am730》查詢指，就1月23日有一輛私家車懷疑於灣仔謝斐道逆線行駛，經港島總區交通部調查及徵詢法律意見後，早前以傳票方式控告一名本地私家車女司機「不小心駕駛」。
陳家珮接受傳媒訪問時表示，在上月收到傳票，由於已進入法律程序不能多談，未透露答辯意向。不過，她指案件應該不是很複雜，相信不用委託律師答辯，應會自行答辯。根據《道路交通條例》，不小心駕駛最高罰5,000元及監禁6個月。
有網民早前在社交媒體上載短片，顯示於1月23日早上8時許，一輛私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有多輛閃燈的消防車。陳家珮解釋當時趕時間開會，但有消防車停泊該路段，在肯定安全的情況下才駛進去，及後在社交平台發貼文指「向香港廣大市民致歉」，承認駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，為此事深感歉意，並會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則，短時間不會駕駛及願承擔法律後果，之後到西灣河的警方港島交通部提交口供資料協助調查。她說事件中做錯決定，讓公眾失望，會承擔法律責任，再向公眾致歉。