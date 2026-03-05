全國兩會2026｜劉兆佳指中央對香港有更高要求　利用獨特優勢助力國家發展

全國港澳研究會顧問劉兆佳 (中通社資料圖片)

國務院總理李強發表的政府工作報告，以至備受關注的「十五五」規劃綱要草案，當中均有涉及港澳部分。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，在新時代新形勢下，中央對香港有更高要求，特別是利用香港獨特優勢，不僅發揮作用去推動自身發展，亦可以助力及協助國家發展。





劉兆佳表示，「十五五」規劃涉及香港部分的內容更豐富，反映中央對香港日後的發展定位、在國家發展過程中所扮演的角色，以至如何更好地融入國家發展大局，令香港發展與國家發展戰略對接起來並服務於國家發展戰略，已有比較全面及清晰的論述並寫在規劃當中。



劉兆佳認為，中央對香港有新任務，希望香港能為自身發展作出長遠規劃，因此「十五五」規劃對於香港未來發展路向寫得更詳細及具體，令香港在制定自身五年規劃時能更有所依循。

相信中央會推出更多惠港措施 他又認為,李強提到要求香港提升治理效能,要求特區政府提升治理能力,才可以一方面面對日益複雜嚴峻的國際環境,更好地推動香港與內地的各方面合作,推動自身發展以及解決各種社會矛盾。他相信,中央會推出更多惠港措施,不只為支持香港有更好發展,而是更好與國家的發展政策和項目對接起來,例如如何強化香港作為人民幣離岸中心的地位,以協助國家推動人民幣國際化,以及協助內地企業走出去。