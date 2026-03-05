熱門搜尋:
出版：2026-Mar-05 17:34
更新：2026-Mar-05 17:34

伊朗局勢｜卡舖加價借「局勢緊張」過橋　牽強理由惹眾怒

2026 03 05 170406

有卡舖稱「中東地緣局勢緊張」，卡牌抽獎活動加價。(Threads)

近年集換式卡牌（Trading Card Game）在全球現「炒風」，交易市場交投頻繁，其中寶可夢（Pokémon、寵物小精靈）的卡牌最受市場追捧，當中知名網紅Logan Paul的「插畫家比卡超」更以1,649.2萬美元（約1.28億港元）天價成交。

不少卡牌店舖推出卡牌抽獎活動，當中以貴價的罕有卡牌作為大獎，吸引玩家「刀仔鋸大樹」。當中，有本地卡舖竟以「中東地緣局勢緊張」為由，將抽獎收費由699元，上調至每次899元，隨即引起大批網民不滿，直斥其加價理由牽強。

640404992 17855369595671821 9011925810313602642 n 642535370 17855369586671821 1403225551790006026 n

該間卡舖昨日在社交平台表示，由於中東地緣局勢緊張，帶動國際油價、金價，以及「梵高比卡超」卡牌的價格上漲，卡牌抽獎活動亦需要微調價錢，上調至每次899元。

由於店家以中東局勢為由加價，引起大批網民不滿，直斥其加價理由不合理。不少網民嘲諷，「你啲卡伊朗嚟㗎？」、「油價上升，導致店主股票輸左（咗）錢，所以卡價上升」、「唔講以為啲卡鑲金，跟國際金價一齊升」、「唔講以為你啲卡親手去伊朗掘返嚟」。

2026 03 05 170519 2026 03 05 170729 2026 03 05 170741 2026 03 05 170753

亦有網民批評該卡舖利用戰爭作為加價理由，甚至有網民直言，「發戰爭財你都幾XX街喔」。

另外有網民表示，「卡價升個陣就加價，卡價跌又唔見你減價」、「油站都冇你食水咁深」。

2026 03 05 170811 2026 03 05 170843 2026 03 05 170938 2026 03 05 170947

