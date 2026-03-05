伊朗局勢｜卡舖加價借「局勢緊張」過橋　牽強理由惹眾怒

近年集換式卡牌（Trading Card Game）在全球現「炒風」，交易市場交投頻繁，其中寶可夢（Pokémon、寵物小精靈）的卡牌最受市場追捧，當中知名網紅Logan Paul的「插畫家比卡超」更以1,649.2萬美元（約1.28億港元）天價成交。
不少卡牌店舖推出卡牌抽獎活動，當中以貴價的罕有卡牌作為大獎，吸引玩家「刀仔鋸大樹」。當中，有本地卡舖竟以「中東地緣局勢緊張」為由，將抽獎收費由699元，上調至每次899元，隨即引起大批網民不滿，直斥其加價理由牽強。
該間卡舖昨日在社交平台表示，由於中東地緣局勢緊張，帶動國際油價、金價，以及「梵高比卡超」卡牌的價格上漲，卡牌抽獎活動亦需要微調價錢，上調至每次899元。
由於店家以中東局勢為由加價，引起大批網民不滿，直斥其加價理由不合理。不少網民嘲諷，「你啲卡伊朗嚟㗎？」、「油價上升，導致店主股票輸左（咗）錢，所以卡價上升」、「唔講以為啲卡鑲金，跟國際金價一齊升」、「唔講以為你啲卡親手去伊朗掘返嚟」。
亦有網民批評該卡舖利用戰爭作為加價理由，甚至有網民直言，「發戰爭財你都幾XX街喔」。
另外有網民表示，「卡價升個陣就加價，卡價跌又唔見你減價」、「油站都冇你食水咁深」。