伊朗局勢｜卡舖加價借「局勢緊張」過橋　牽強理由惹眾怒

近年集換式卡牌（Trading Card Game）在全球現「炒風」，交易市場交投頻繁，其中寶可夢（Pokémon、寵物小精靈）的卡牌最受市場追捧，當中知名網紅Logan Paul的「插畫家比卡超」更以1,649.2萬美元（約1.28億港元）天價成交。

不少卡牌店舖推出卡牌抽獎活動，當中以貴價的罕有卡牌作為大獎，吸引玩家「刀仔鋸大樹」。當中，有本地卡舖竟以「中東地緣局勢緊張」為由，將抽獎收費由699元，上調至每次899元，隨即引起大批網民不滿，直斥其加價理由牽強。