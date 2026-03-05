青年創研庫：八成受訪青年過去一年曾參與盛事 倡推盛事標誌認證

港府近年力推盛事經濟，成功讓不少大型活動落戶香港，香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」公布「從青年視角看盛事發展」研究報告，發現不少青年認為盛事多屬短期消費活動，未能將參與經驗轉化為長遠資本；同時盛事定義模糊，部分規模較小的活動亦被納入官方名單，削弱整體品牌價值。研究團隊認為，盛事範疇廣且量多，資訊分散，欠缺統一識別，建議政府推出官方盛事標誌，授權認可活動使用，作為品質認證。 青年創研庫去年12月透過問卷訪問520名15至34歲青年，並輔以15名青年個案及5名專家學者訪談。結果顯示，青年對香港維持「亞洲盛事之都」的信心僅6.8分(滿分10分)，態度偏向審慎。近三成期望盛事能提升香港國際形象；若有機會協助優化，最多青年感興趣的範疇為宣傳推廣(23.7%)、旅客款待(14.4%)及項目設計(14.0%)。

青年參與盛事情況普遍，82.9%受訪者在過去一年曾以觀眾或參觀者身分參與，當中逾半消費介乎1,000至2,999港元。42.3%受訪者有意成為盛事義工，惟實際參與率僅1.7%；近半數(49.6%)有意投身盛事相關工作，但曾以參賽者(3.7%)、兼職(3.1%)、表演者(1.5%)、全職(0.6%)或實習生(0.4%)身分涉足者比例極低。 調查亦發現，86.2%受訪者認同盛事對社會發展重要，79.4%認為盛事與自身息息相關，74.2%更指盛事有助提升對香港的歸屬感；27.3%受訪者認為「享譽國際」是評定盛事的最重要條件，其次為規模龐大(21.5%)、媒體廣泛報道(17.9%)及市民可參與(17.1%)。

本地民俗特色活動展城市魅力 訪談個案中，有青年以元朗錦田酬恩建醮及竹棚工藝為例，認為具本地民俗特色的活動能展現城市魅力；亦有義工分享曾接受人流管制培訓，在人潮中磨練應對突發事件的技巧，並有機會接待外賓，深感代表香港的自豪。不過，部分青年反映義工招募資訊未能有效接觸，獲悉機會純屬偶然。 倡設立「盛事人才平台」 青年創研庫召集人潘子鋒認為，盛事範疇廣且量多，資訊分散，欠缺統一識別，建議政府推出官方盛事標誌，授權認可活動使用，作為品質認證，打造「城市名片」。創研庫成員梁綺玟亦建議以公開比賽形式設計標誌，鼓勵青年融入國際視野與本地元素，既展示香港形象，亦拓展青年參與空間。

另一位成員蘇宏豐則倡設立「盛事人才平台」提供一站式資訊，推動技能為本概念，將青年熱情轉化為長遠資本。成員陳詩曼就認為要成立「盛事發展辦公室」，專注資源整合、品牌輸出與人才傳承，並在政府資助計劃中落實青年共創，營造全城聯動氛圍。