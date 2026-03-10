熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
返回
本地
出版：2026-Mar-10 07:30
更新：2026-Mar-10 07:30

【繞場一週】跨國界舞台促進創意與共融

分享：
20260227 HKAF P1

香港特別行政區行政長官李家超（中）、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任孫尚武（右三）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右二）、香港特別行政區政府康樂及文化事務署署長陳詠雯（左一）、香港賽馬會主席廖長江（左二）、香港藝術節主席盧景文（左三）與行政總監余潔儀（右一）為第54屆香港藝術節主持開幕禮。

第54屆香港藝術節經已開鑼，Jessie知道香港賽馬會慈善信託基金自1973年開始便鼎力支持這場一年一度的藝壇盛會致力推廣文化和促進社區參與。 

作為藝術節的長期合作夥伴，馬會亦自2008年起每年支持「香港賽馬會藝粹系列」，為香港市民帶來頂級的世界表演。Jessie 日前率先觀賞了開幕演出《美麗的奧蒂羅》大型舞劇，節目由西班牙國家舞劇院呈獻，是藝粹系列三個主要節目之一。另外兩個節目包括英國指揮大師約翰．艾略特．加德納爵士聯同星宿合唱團及管弦樂團演繹的音樂會，以及捷克布爾諾國家歌劇院帶來的柴可夫斯基歌劇《尤金．奧尼金》，均為樂迷帶來扣人心弦的演出。今年亮點節目還包括「賽馬會藝貫中西系列：《姊姊妹妹站起來》」，以及「賽馬會創藝科媒系列：坂本龍一與『鐵皮鼓』《鏡：KAGAMI》」。節目以外，「香港賽馬會學生專享節目 」更一直與多間學校合作，為學生提供欣賞世界級舞台演出的機會，培養他們對藝術的興趣與欣賞能力。 

此外，由藝術節與馬會慈善信託基金聯合呈獻的第八屆「無限亮」亦已揭開序幕，以「你我不只一種想像」為主題，全部演出均提供藝術通達服務。另外，今屆節目亦推出一系列「賽馬會『無限亮』教育及社區外展活動」，包括校園巡迴演出、工作坊、公眾展演及國際研討會，以促進社區之間更深入的認識、創意和連結。

20260227 HKAF P2

第 54 屆香港藝術節由香港賽馬會藝粹系列之一，西班牙國家舞劇院呈獻的大型舞劇《美麗的奧蒂羅》揭開序幕。圖片來源：Fernando Marcos

(資訊)

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務