【繞場一週】跨國界舞台促進創意與共融

第54屆香港藝術節經已開鑼，Jessie知道香港賽馬會慈善信託基金自1973年開始便鼎力支持這場一年一度的藝壇盛會，致力推廣文化和促進社區參與。

作為藝術節的長期合作夥伴，馬會亦自2008年起每年支持「香港賽馬會藝粹系列」，為香港市民帶來頂級的世界表演。Jessie 日前率先觀賞了開幕演出《美麗的奧蒂羅》大型舞劇，節目由西班牙國家舞劇院呈獻，是藝粹系列三個主要節目之一。另外兩個節目包括英國指揮大師約翰．艾略特．加德納爵士聯同星宿合唱團及管弦樂團演繹的音樂會，以及捷克布爾諾國家歌劇院帶來的柴可夫斯基歌劇《尤金．奧尼金》，均為樂迷帶來扣人心弦的演出。今年亮點節目還包括「賽馬會藝貫中西系列：《姊姊妹妹站起來》」，以及「賽馬會創藝科媒系列：坂本龍一與『鐵皮鼓』《鏡：KAGAMI》」。節目以外，「香港賽馬會學生專享節目 」更一直與多間學校合作，為學生提供欣賞世界級舞台演出的機會，培養他們對藝術的興趣與欣賞能力。

此外，由藝術節與馬會慈善信託基金聯合呈獻的第八屆「無限亮」亦已揭開序幕，以「你我不只一種想像」為主題，全部演出均提供藝術通達服務。另外，今屆節目亦推出一系列「賽馬會『無限亮』教育及社區外展活動」，包括校園巡迴演出、工作坊、公眾展演及國際研討會，以促進社區之間更深入的認識、創意和連結。