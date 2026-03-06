馬頭圍邨重建｜主婦不服輸 與小巴師傅爭高下 揸鑊鏟變軚盤 成少數女司機(有片)

有逾60年歷史、位於九龍城區的馬頭圍邨，隨着政府日前宣布拆卸重建，居民居住的日子正在一天天倒數。現年88歲的聶佩儀和70多歲的羅慕冰，是馬頭圍邨的初代居民，自屋邨落成便在此處扎根。這裡紀錄了她們生兒育女、子女出身的回憶，承載了與家人相處的珍貴時光。鄰里間的互相照料與關懷，更是生活中偶遇波濤的一塊浮板。數年後將要搬離熟悉的居住地，想到多年的街坊情誼四散在即，兩人大嘆不捨。 文：朱慧恩 攝：周令知

「我最初住在旺角彌敦道，後來和老公申請馬頭圍邨。等了很多年終於成功入住，好開心，好像中咗六合彩。」聶佩儀憶述60多年前「中獎」的一刻，一切恍若昨日才發生。當年她與老公、4名子女，一家六口居於夜合樓一個大單位。

眼前身材嬌小而看似柔弱的聶佩儀，當年憑着一顆勇往直前的好勝心，加上天賦的駕駛技術，在男性主導的司機行業裡，成功搶佔一席位，成為當時社會少有的保母車女司機。聶佩儀憶述，當時先生有輛私家車，鼓勵她考車牌，結果成功一take pass。當年子女分別在牛池灣和黃大仙上學，聶佩儀便駕着私家車接送，除自己子女外，也順便捎上鄰居的孩子，結果「接接下越來越多人，好多人話不如接埋我哋(子女)啦。」眼見狹窄的私家車再無容身之處，她索性買下一輛12座位的保姆車接送學生，一做就是20多年。

「我手車好辣㗎！」回憶如倒車般，飛馳往30多年前的時光。聶佩儀直言當年十分好勝，駕駛私家車時，「有小巴爬我頭，我唔抵得就爬返佢。」直到後來駕駛保母車，「揸咁耐車咩事都無發生過。」都說開車不易，養車更難。聶佩儀憶述，當年屋邨內的泊車位每兩年就要抽籤，抽不到就只能定時入咪錶。她憶述，有一次未能抽中，結果每兩小時便要趕着下樓入咪錶，「都好辛苦。」 環境依舊惜人臉全非 時光如疾馳的汽車般飛逝，轉眼間，4個兒女已經成家立室，搬離馬頭圍邨，聶佩儀現在仍居於上址，只是當年的6人大家庭，現在只餘她一人，熟悉的左鄰右里成了她生命中一個重要支柱。屋邨將要在數年後拆卸，天生樂觀的她自言未懼適應新環境，反而切斷維繫多年的街坊情誼，令她最感不捨。她感慨道：「住咗咁耐，當然唔捨得啦，街坊都好好，好似自己人咁，第日拆咗就各散東西。」

聶佩儀憶述，以前屋邨每逢過年過節都十分熱鬧，「好高興㗎，好多小朋友都出來玩。」除了歡笑聲洋溢，左鄰右里會互相關照，每逢節日亦會互相探望。時移世易，現在偶然仍熱鬧，但街坊熟悉的臉孔已漸變模糊，有的搬走，有的離世，有的移民，令她不無感慨。遷拆日子正在倒數，聶佩儀珍惜與街坊餘下相處的時光，與街坊飲茶和打麻將。期盼重建後的馬頭圍邨？「我年紀大，未必睇到了。」

現年70多歲的羅慕冰，同樣是馬頭圍邨的初代居民，自1963年便搬進屋邨。她憶述，此前與家人蝸居於油麻地上海街的木屋內，颱風「溫黛」襲港那晚，整間屋都在搖晃，「最終全家到酒店住一晚避風。」為了讓家人安居，羅父時刻緊貼房委會的公屋申請資訊，隨後申請馬頭圍邨。

等了一年又一年，終於成功搬進5人單位，從此風雨不動安如山，且是一望無際的高層單位。羅慕冰說，單位不但景觀開揚，更是冬暖夏涼。她直言，當年家境並不富裕，能在安樂窩中過着平淡而溫馨的小日子，已是十分滿足。 陪伴父母成珍貴回憶 感激街坊守望相助 羅慕冰中五畢業後便投社會，從事文職工作，由屋邨走到九龍城碼頭，是她每天搭船往北角公司的必經之路，微風吹拂，令她倍感放鬆。熱衷於參加各類活動的她，屋邨附近的網球場是她常到之處。這個她居住多年的家，交織着喜與悲。她憶述，父母仍在世時，她時常陪伴兩老到附近的酒樓飲茶，共享天倫之樂；而父母相繼離世，成了她一生最大的傷痛，「這段傷痛永不磨滅，與父母相處好耐，每個片段都喺腦海中。」

與父母別離，令她徒添傷感，而鄰居之間的和諧共處與守望相助，是療癒她內心傷痛的良藥。「很感恩，幾伙人都好好，和睦共處，有時唔舒服，對面嘅陳太又會幫我買下嘢。」人生難免有病痛，街坊的熱心與關懷，成了治療她的一道良方。 多年來，羅慕冰見證土瓜灣的社區面貌變天，由以往的舊樓林立，到近年幢幢新樓拔地而起。如今，要送別的將是住了60多年的馬頭圍邨，她坦言不希望搬走，除了考慮到年紀和體力外，亦不捨與街坊別離。她直言：「希望喺有生之年，能睇到新馬頭圍邨第一座樓落成。」