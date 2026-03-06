香港多角度｜獅子山學會創辦人韋漢忠 自由市場打造香港傳奇

韋漢忠與諾貝爾經濟學獎得主Vernon Smith台上交流。

一眾海外人士來港闖天下，各有不同原因。來自加拿大的獅子山學會創辦人韋漢忠(Andrew Work)則因為愛情來到香港，最終深深認同這座城市生生不息的「獅子山精神」，尤其是植根數十年的自由市場經濟傳統，讓每個人都有機會憑努力與才華，締造屬於自己的成功故事。他更笑言，香港是一座令人年輕的城市。 韋漢忠與香港的結緣始於1996年，當時他正在加拿大維多利亞大學修讀MBA課程，學校承諾安排學生前往亞洲實習及參與交換生計劃。他先在馬來西亞吉隆坡實習，隨後轉往台灣高雄中山大學做交換生，並認識到女友。女友再回到香港大學修讀後，獲得一家放射性藥物企業的職位。儘管韋漢忠當時返回吉隆坡工作，但卻無法抗拒愛情的召喚，毅然來到香港與她團聚。「那年我贏得了雙重摯愛：一位成為我妻子的美好伴侶，以及一座成為我歸屬的城市。」

因為愛情來港定居 韋漢忠表示，MBA課程曾教導外派人員適應的三階段：首先是「觀光客階段」，萬物新奇；接著是「幻滅階段」，思鄉與不適；最後才是真正的適應。他笑說，自己似乎跳過了中間的艱辛階段，「當時年輕，戀愛中，又可出席不同派對，香港的一切都讓人興奮。」 來港後的求職過程，也反映出當時香港的開放與機會。韋漢忠提到，當時普遍認為找工作需約三個月，這說法相當準確。他憶述，在香港有一位威爾斯朋友，更曾在百平方呎的公寓地板上睡了三個月，如今已成為滙豐銀行的資深高薪主管。

然而，真正讓韋漢忠愛上香港的，不僅是浪漫的開始，更是這座城市獨特的經濟活力與自由精神。他強調，「香港的巨大成功，歸功於其長期的自由市場傳統。1960年代，當英國本土沉浸在福利國家與重度監管之時，香港財政司郭伯偉(John Cowperthwaite)卻堅守『積極不干預』理念，讓香港人與新移民在極少政府干預下自由經商，締造奇蹟，這便是獅子山精神。」因此，他於2004年與志同道合者創辦獅子山學會，致力推廣自由市場理念。

韋漢忠認為，這份精神至今適用：低稅制雖因其他地區仿效而獨特性減弱，但仍極具優勢；另外，勞工法規雖日益嚴苛，導致成本上升與管理複雜，但聘用海外人才卻變得更容易。若政府能推動放寬門檻，香港的競爭力將進一步提升。 近年香港面對財赤，韋漢忠認為，首先要削減政府開支，特別是刪減過時的計劃。例如有組織申請政府資助舉辦供長者報讀的所謂「培訓」，但這些課程根本無法讓學員入職先進產業。 香港讓人保持年輕活力 對於特首李家超早前宣布，將為香港制定首份五年規劃，韋漢忠認為，政府的前瞻規劃對自由意志主義者構成挑戰，在理想情況下，政府應保持較少的干預，讓個人或企業能自主進行前瞻規劃，各取所需；然而，政府不能被視為無所作為，必須制定某種計劃，以便應對未來可能面臨的環境。再者，香港作為中國整體的一部分，其發展將深受內地影響，因此在規劃時納入考量極為合理，其中涉及一定程度的博弈論：若內地採取X行動，特區政府可實施Y策略創造機會。

談及退休計劃，韋漢忠夫婦非常明確，香港將繼續是他們的主要居所。他表示，交通便利、住宅鄰近休閒娛樂、零售與商業設施完善，都是關鍵；醫療體系雖有改善空間，但相較全球多數地區仍具優勢。更重要的是，「香港能讓人保持年輕活力！這座城市蘊藏著令人振奮的精神！」他說。