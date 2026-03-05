「港榮輪」在港完成首次綠色甲醇加注，推動國際航運中心綠色轉型。

全球首艘甲醇雙燃料動力滾裝船「港榮輪」在香港完成首次綠色甲醇加注，亦是全國首次在錨地完成的綠色甲醇加注。招商輪船、中石化(香港)、中集安瑞科聯合主辦加注儀式。現場透過屏幕實時見證「港榮輪」透過「船對船」模式加注約500噸綠色甲醇的過程；利用甲醇作為燃料，可較傳統燃料減少約85%的溫室氣體排放。

國際航運業推動綠色燃料發展屬大趨勢

運輸及物流局長陳美寶陳美寶出席活動致時稱，綠色是高質量發展的底色，國際航運業推動綠色燃料發展屬大趨勢，推動綠色低碳航運發展亦是國家發展的戰略部署。就特區政府而言，正積極謀劃和布局提升作為國際航運中心的競爭力，特別是邁向綠色智慧和智能化。