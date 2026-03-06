列席會議坐主席台 李家超：主動對接國家「十五五」

全國人大十四屆四次會議昨在北京人民大會堂開幕，會上總理李強發表工作報告。行政長官李家超列席會議，坐在主席台上。他對政府工作報告感到十分鼓舞和振奮人心；指香港特區政府會切實履行第一責任人的角色，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，團結社會各界進一步全面深化改革，更好發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。李家超指，會領導特區政府構建系統性的政策框架，主動對接國家「十五五」規劃，並制定具宏觀性、戰略性和前瞻性的首份「香港五年規劃」。

未提深化國際交往合作 唐英年：走向國際初心不變

全國政協常委、中聯辦前副主任陳冬，回應香港將制定首個五年規劃時對此表示讚賞。他指，這是香港融入國家大局非常好的舉措，帶動香港經濟社會發展，與祖國發展同頻共振，香港會抓到很多機遇。

對比去年政府工作報告的港澳部分，今次報告未有提到深化國際交往合作。全國政協常委唐英年認為，毋須著眼兩年報告字眼的分別，指出香港幾十年來的發展都是對外開放，認為工作報告要求香港在「十五五」規劃下的發展，需走向國際方面是初心不變。