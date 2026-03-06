發揮背靠祖國 聯通世界獨特優勢 李強：提升港澳依法治理效能

全國人大十四屆四次會議昨在北京人民大會堂開幕。總理李強發表政府工作報告，在港澳部分，指出要堅定不移貫徹一國兩制、高度自治方針，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展；支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國，聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。其中「提升港澳依法治理效能」、「發揮港澳背靠祖國，聯通世界獨特優勢」是首度提及；至於去年提及的「深化國際交往合作」則未有再出現。

在工作報告中，關於港澳部分佔111字，當中提到要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展。支持港澳更好融入和服務國家發展大局，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用，促進香港、澳門長期繁榮穩定。 對比去年政府工作報告中提到要「全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』」，今次是自2016年未有用上「全面準確」的字眼，並首度「要提升港澳依法治理效能，發揮港澳背靠祖國、聯通世界的獨特優勢」。

李強又表示，推動科技創新和產業創新深度融合，要建設北京 「京津冀」、上海「長三角」、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地，支持科技領軍企業牽頭組建創新聯合體，提高承擔國家重大科技專案比例。 十五五草案支持香港加快北都發展 另外，官方又公布「十五五」規劃綱要草案，涉及港澳台的內容納入第17篇「堅持和完善一國兩制 推進祖國統一」；第59章講述港澳內容，名為「促進香港、澳門長期繁榮穩定」，並分兩節提出規劃建議。首個章節提到「支持港澳鞏固提升競爭優勢」，包括支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位；支持香港建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設，加快北部都會區建設。

第二節是「為支持港澳更好融入和服務國家發展大局」。當中提到加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。有序推進與內地金融市場互聯互通，深化與內地產學研創新協同等。