港人整體抑鬱水平創新高 Z世代最危 狂掃短片陷惡性循環 團體促求助勿依賴AI

港人抑鬱和焦慮情況有惡化趨勢，都市人精神健康問題不容忽視。有機構調查發現，港人整體抑鬱分數平均達7.27分，比過去5年嚴重兼創調查以來新高，當中近三成受訪者受中度至重度抑鬱困擾，尤以「Z世代」群組較嚴重，而焦慮指數亦以5.9分創新高。研究團隊指，過度使用電子屏幕與情緒困擾有密切關係，愈依賴就會愈出現惡性循環，包括觀看短影片等很快和容易獲得滿足感，當現實生活未能獲得滿足感，就會繼續使用電子屏幕，又發現逾兩成人遇上情緒困擾會向人工智能(AI)求助，認為過度依賴或帶來潛在危險，促請大眾不應依靠AI。

香港心理衛生會自2012年起，每兩年進行一次港人抑鬱及焦慮調查，去年聯同香港中文大學社會工作學系訪問2,695人。受訪者的平均抑鬱分數為7.27分，雖然仍處於輕度抑鬱程度，但水平明顯高於2020年及2023年的調查，而同期焦慮分數升至5.9，維持輕度焦慮水平，兩個分數均創新高。綜觀不同年齡層的受訪者，18至24歲的「Z世代」抑鬱和焦慮分數均為最高，當中高達43.5%受「中度至重度抑鬱」情緒影響，亦有近三成三受「中度至重度焦慮」影響，情況超過其他年齡層。

調查關注受訪者日均使用電子屏幕的時間，發現「Z世代」群組日均使用6.13小時，遠高於其餘所有年齡群組，包括5.71小時的25至34歲、4.98小時的35至44歲群組等。研究團隊分析指，使用電子屏幕時間愈長的人，抑鬱和焦慮分數均相對較高。整體而言，受訪者日均使用4.2小時電子屏幕，首3個最主要用途當中，最多人投選為觀看影片，佔52.3%，其次是使用社交平台和觀看短影片，兩者分別佔48.2%和37.7%。

近年抑鬱及焦慮指數

沉迷短影片長遠影響社交能力 中大社工學系教授崔佳良指，過往有文獻證明使用電子屏幕與精神健康具互相影響關係，結果可見過度使用電子屏幕與情緒困擾有密切關係。她解釋，如一個人「碌下碌下」觀看短影片，很容易會影響個人專注力和對外界的好奇心，長遠會影響社交能力。又說從電子屏幕通常很快和容易獲得滿足感，反觀現實工作和學業都需要長期努力，當滿足不到就容易影響情緒、精神健康，隨後會再影響工作和社交，「不如都係返去電子屏幕」獲得即時滿足感，形容屬惡性循環。社交平台方面，崔佳良說有研究顯示，在看到他人的正面生活、外遊帖文等，或會使個人心理有落差，自己發布內容亦會期待獲得較多讚好和正面回應，惟當沒有人評論或出現負面評價，發布者又會感到情緒低落。

逾兩成人遇情緒困擾求助AI 處理壓力方面，有55%受訪者表示不會或不確定會否在遇到壓力時向專業人士求助，主因包括生活忙碌、相信自己有能力應付和不想面對等，相關受訪者的抑鬱及焦慮總分亦明顯較高。近年AI發展迅速及變得普及，有兩成一受訪者面對情緒困擾會向AI助手求助，成為求助選項第六位，而數據顯示較抑鬱和焦慮的人，向AI求助的比率亦會較高。香港心理衛生會總幹事程志剛表示，現時並沒有機構研發到「萬能AI」作輔導，過程和感覺亦有別於真人，「真人會關心同輔導，亦可以遞紙巾」；強調接收資訊時要判斷是否全面和正確，建議市民不要寄託太多感情在AI，令自己與虛擬的事分不開。該會副總幹事黃敏信補充，對原本已有精神或情緒疾病風險的用戶而言，過度依賴AI聊天機器人或帶來潛在危險，認為市民遇到情緒困擾時不應依靠AI，而即使要使用也應判斷可信度及參考其他工具、專業人士意見。

休閒運動紓抑鬱 倡「精神健康急救」列大專必修科 香港心理衛生會指，數據顯示休閒運動對減低抑鬱及焦慮情緒有顯著幫助，建議政府可在社區推動日行萬步或每日伸展10分鐘等低門檻運動，並鼓勵市民養成每日運動習慣，毋須刻意追求高強度訓練。該會同時建議，當局可推動「健康使用電子產品」教育和減少數碼成癮的公共政策，大眾就可嘗試設立「數碼休息時段」、重建現實人際接觸等，避免單純依賴網絡作情緒出口。同時，大專院校可將「精神健康急救」列為必修科，提升大學生面對壓力的自救和支援能力，當局亦可正視AI求助風險，推動應善用低門檻求助途徑。該會委員、精神科專科醫生黎守信指，環境、心理因素等各方面壓力來源，使港人壓力在過去數年不減反增，如疫後人口改變、移民港人增多，亦有機會令留港人士壓力增加，建議大眾應建立人與人的互相關顧，有需要時應主動向專業人士求助。